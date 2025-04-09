scorecardresearch
QR Code स्कैन करते ही आ जाएगा Aadhaar Card, न फोटोकॉपी की झंझट - न हार्ड कॉपी की

New Aadhaar App: आधार कार्ड (Aadhaar Card) कैरी करने या फिर उसकी फोटो कॉपी करवाना कभी कभी परेशानी भरा रहता है। अब ऐसा नहीं होगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 9, 2025 16:21 IST
Aadhaar New App
Aadhaar New App

Aadhaar Card New Update: आधार कार्ड (Aadhaar Card) काफी जरूरी डॉक्यूंमेंट है। इसके बिना कई काम पूरे नहीं हो सकते हैं। मोबाइल सिम कार्ड लेने से लेकर ट्रेन की टिकट लेने तक के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हमें हर बार अपने पर्स में आधार कार्ड की हार्ड कॉपी रखना पड़ता है। लेकिन, अगर किसी दिन आधार कार्ड कैरी करना भूल जाएं और अचानक से इसकी जरूरत पड़ जाए तो हमें नानी याद आ जाती है। हम परेशान होने लगते हैं। 

अब इस स्थिति में परेशान होनी की जरूरत नहीं है। दरअसल, केंद्र सरकार ने हाल में आधार कार्ड से जुड़ा नया ऐप (New Aadhaar App) लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिये आधार कार्ड पाना बहुत आसान हो गया है। माना जा रहा है कि इस ऐप के आने के बाद आधार कार्ड की हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी कैरी करने की झंझट नहीं रहेगी। 

क्या है ये नया ऐप

आईटी मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने इस ऐप को लॉन्च किया है। उन्होंने ऐप की जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है।

इस ऐप में Face ID ऑथेंटिकेशन की सुविधा मिलेगी। अब आधार को डिजिटल वेरिफाई करने के लिए यूजर को केवल क्यूआर कोड (QR Code) स्कैन करना होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधार वेरिफाई करना अब UPI Payment करने जितना आसान हो जाएगा।  

अब आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसका मतलब है कि होटल, दुकान या फिर एयरपोर्ट पर आधार की हार्ड कॉपी या फिर फोटो कॉपी की जरूरत नहीं होगी। 

ऐप पर होगी फुल प्राइवेसी

इस ऐप मे वेरिफिकेशन के लिए यूजर से पहले परमिशन लिया जाता है। इस ऐप में आधारदाता की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने यह ऐप UIDAI के साथ कॉलेबैरेशन करके तैयार किया है। ऐप में इंस्टेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड दिया गया है। इसके अलावा यूजर रियल टाइम फेस आईडी के जरिये भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 

वैष्णव ने ऐप लॉन्च इवेंट में बताया कि इस ऐप में यूजर्स के हाथ में पूरी प्राइवेसी रहेगी। वह अपने पर्सनल डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। बता दें कि अभी यह ऐप  बीटा टेस्टर्स के लिए हैं, ज्लद ही इस ऐप को सभी यूजर्स यूज कर पाएंगे। 

