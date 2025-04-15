Motorola Edge 60 Stylus: स्टाइलस के साथ आने वाला सबसे किफायती फोन लॉन्च! चेक करें Price और Specification

Motorola Edge 60 Stylus Launched in India: मोटोरोला ने आज भारत में एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार Motorola Edge 60 Stylus को लॉन्च किया है, जो अपने सेगमेंट का पहला Stylus के साथ आने वाला फोन है। इस फोन में मोटो ने भर-भर के AI फीचर्स भी दिए हैं।

यह स्मार्टफोन Snapdragon 7s Gen 2 SoC, 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 5,000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट के साथ आता है।

यह फोन कॉर्निंग गोरिल्ला 3 डिस्प्ले प्रोटेक्शन, MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन और IP68 डस्ट और वाटर-रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।

From “What is that?!” to “It’s a samosa!” in a https://t.co/EGsmOL34cS the all-new #MotorolaEdge60STYLUS - where sketch meets AI, and imagination gets real.

Sale starts from 23th Apr'25 on Flipkart | https://t.co/azcEfy1Wlo | leading retail stores. — Motorola India (@motorolaindia) April 15, 2025

Motorola Edge 60 Stylus Price & Availability

Motorola Edge 60 Stylus की कीमत भारत में 8GB + 256GB रैम और स्टोरेज के लिए 22,999 रुपये रखी गई है। बैंक ऑफर लगाकर आप इसे 21,999 में खरीद सकते हैं। फोन को दो कलर ऑप्शन Pantone Gibraltar Sea और Pantone Surf the Web में पेश किया गया है।

Motorola Edge 60 Stylus की सेल 23 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। आप इसे Flipkart और मोटोरोला इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं।

Motorola Edge 60 Stylus Features & Specifications

Motorola Edge 60 Stylus में 6.67-इंच 1.5K (1,220x2,712 पिक्सल) 2.5D pOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट और 3,000nits पीक ब्राइटनेस लेवल है।

यह एक्वा टच (Aqua Touch) सपोर्ट के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला 3 प्रोटेक्शन के साथ SGS लो ब्लू लाइट और मोशन ब्लर रिडक्शन सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

इस फोन में Snapdragon 7s Gen 2 SoC चिपसेट लगा है जिसे 8GB LPDDR4X रैम और 256GB UFS2.2 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

इस फोन में यूजर्स माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। यह फोन Android 15-आधारित Hello UI स्किन के साथ आता है। कंपनी ने बताया कि इस फोन को दो साल का OS अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।

अगर कैमरा की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है जिसमें 50-मेगापिक्सल का सोनी LYTIA 700C प्राइमरी सेंसर, 13-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड शूटर और एक डेडिकेटेड 3 इन 1 लाइट सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट कैमरा 32-मेगापिक्सल का सेंसर है।

Motorola Edge 60 Stylus हैंडसेट के बिल्ट-इन Stylus को निचले किनारे पर एक स्लॉट में रखा गया है। यह फोन मोटो AI फीचर्स को भी सपोर्ट करता है जिसमें इमेजिंग और प्रोडक्टिविटी टूल जैसे अपडेट समरी, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और बहुत कुछ शामिल है।

इसमें Adobe Docक स्कैन भी शामिल है। Motorola Edge 60 Stylus में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं।

बैटरी की बात करें तो इस फोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सुरक्षा के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह 5G, 4G, वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5.4, GPS, GLONASS, गैलीलियो, NFC और USB टाइप-C कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है।