Wi-Fi में क्रांति: आज ही अपनाएं Mesh Router, जानें क्यों

बड़े घरों में इंटरनेट की परेशानी आम बात हैं, कभी स्ट्रीमिंग रुक जाती है, कभी वीडियो कॉल में दिक्कत होती है, और कुछ जगहों पर तो सिग्नल तक नहीं आता। खासतौर पर मोटी दीवारों और कई मंजिलों वाले घरों में पुराने राउटर सही कवरेज नहीं दे पाते, क्योंकि वे सिर्फ एक ही जगह से सिग्नल भेजते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही परेशानी हो रही है, तो अब मेश राउटर (Mesh Router) का समय आ गया है।

ACT Fibernet के Vice President of Marketing नवीन नाहर ने कहा कि मेश राउटर्स पुराने राउटर्स से अलग तरीके से काम करते हैं। ये सिर्फ एक डिवाइस से सिग्नल भेजने के बजाय, कई नोड्स के नेटवर्क पर काम करते हैं। ये नोड्स आपस में मिलकर पूरे घर में एक समान और स्थिर वाई-फाई नेटवर्क बनाते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप घर के किसी भी कोने में हों, आपको हमेशा फास्ट और भरोसेमंद इंटरनेट मिलेगा।

कैसे पहचानें कि आपके घर में ‘डेड स्पॉट्स’ कहां हैं?

मेश राउटर लगाने से पहले डेड स्पॉट्स को पहचानना जरूरी है। बता दें कि डेड स्पॉट्स वो जगह होती है जहां वाई-फाई सिग्नल कमजोर होता है या बिल्कुल नहीं आता है। डेड स्पॉट्स बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे— राउटर से ज्यादा दूरी, मोटी दीवारें या फर्नीचर आदि। इन जगहों को पहचानने के लिए आप अपने फोन या लैपटॉप के साथ घर में घूमकर देख सकते हैं कि कहां सिग्नल कमजोर पड़ता है।

इसके अलावा कई वाई-फाई मॉनिटरिंग ऐप्स से भी इसे चेक किया जा सकता है। आजकल बहुत जारे लेटेस्ट राउटर्स के साथ एक ऐप भी आता है, जो कमजोर सिग्नल वाले हिस्सों को दिखाता है। अगर आपके डिवाइस पर बार-बार बफरिंग होती है या इंटरनेट कनेक्शन अचानक कट जाता है, तो समझ लीजिए कि वह जगह डेड स्पॉट है। एक बार जब आप इन्हें पहचान लेते हैं, तो मेश राउटर में अपग्रेड करने का सही फैसला लेना आसान हो जाता है।

मेश राउटर डेड स्पॉट्स को कैसे दूर करता है?

मेश राउटर आपके पूरे घर में इंटरनेट एक्सपीरियंत को बेहतर बनाने में मदद करता है। हम आपको नीचे मेश राउटर्स के फायदे के बारे में बताएंगे।

पूरे घर में बराबर सिग्नल: मेश राउटर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे पूरे घर में एक समान और स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता हैं, चाहे घर का आकार या लेआउट कैसा भी हो। हर नोड मिलकर कमजोर सिग्नल वाले एरिया को खत्म करता है।

उदाहरण के लिए, ACT SmartWi-Fi मेश में सेल्फ-हीलिंग टेक्नोलॉजी है, जो अपने आप कम भीड़ वाले चैनलों का चयन करती है और जरूरत पड़ने पर नोड्स को रीबूट करती है, ताकि आपको कभी भी रुकावटों की चिंता न करनी पड़े। इसका मतलब है कि मेश सिस्टम के साथ, आपके डिवाइस घर में घूमते समय अपने आप सबसे मजबूत नोड से जुड़ जाते हैं।

सभी डिवाइसेस के लिए फास्ट कनेक्शन: आज के समय में लगभग हर घर में स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल, वॉइस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कैमरे और कई अन्य स्मार्ट डिवाइस होते हैं। जब बहुत सारे डिवाइस एक साथ इंटरनेट से जुड़े होते हैं, तो पुराने राउटर की स्पीड धीमी हो जाती है, बार-बार बफरिंग होती है और कनेक्शन टूटने लगता है।

ऐसे में मेश राउटर हर डिवाइस को फास्ट और भरोसेमंद इंटरनेट देता है, फिर चाहे आप वीडियो कॉल कर रहे हों, गेमिंग कर रहे हों, या 4K स्ट्रीमिंग का आनंद ले रहे हों।

नेटवर्क को बढ़ाना हुआ बेहद आसान: मेश वाई-फाई सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसे अपने घर के हिसाब से आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर आपका रहने का स्पेस बढ़ता है या घर में किसी नए कोने में सिग्नल कमजोर महसूस होता है, तो आप बिना किसी सेटअप के सिर्फ एक और नोड जोड़कर कवरेज बढ़ा सकते हैं।

अभी मेश राउटर को अपनाना क्यों जरूरी है?

मेश राउटर्स सिर्फ वाई-फाई डेड स्पॉट खत्म करने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि ये आपके होम नेटवर्क को भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं। आज कई मेश सिस्टम वाई-फाई 6 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जो कि नए जमाने का वायरलेस स्टैंडर्ड है और जो; इंटरनेट स्पीड को कई गुना फास्ट करता है।

अगर आपके घर में हाई-डेफिनिशन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, या ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है, तो मेश सिस्टम आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

