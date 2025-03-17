scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIRFC Dividend Date 2025: नवरत्न पीएसयू कंपनी आज करेगी डिविडेंड का ऐलान? नोट करें RECORD DATE

IRFC Dividend Date 2025: नवरत्न पीएसयू कंपनी आज करेगी डिविडेंड का ऐलान? नोट करें RECORD DATE

IRFC ने डिविडेंड की घोषणा से पहले ही इसका रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है, जिसके बाद अब डिविडेंड की घोषणा लगभग तय माना जा रहा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 10:48 IST

IRFC Dividend Date 2025: रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) के शेयरधारकों के आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आज अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर सकते हैं। 

सुबह 10:22 बजे तक पीएसयू स्टॉक में सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि IRFC ने डिविडेंड की घोषणा से पहले ही इसका रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है, जिसके बाद अब डिविडेंड की घोषणा लगभग तय माना जा रहा है। 

advertisement

IRFC Dividend Date 2025

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आज यानी 17 मार्च को वित्त वर्ष 25 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। 

IRFC Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि अगर बोर्ड मेंबर्स द्वारा डिविडेंड की घोषणा होती है तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 21 मार्च 2025 होगा। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 21 मार्च तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

IRFC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार नवंबर 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 0.70 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 0.80 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

IRFC Share Price

सुबह 10:22 बजे तक बीएसई पर शेयर 0.25% या 0.30 रुपये की तेजी के साथ 118 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं एनएसई पर शेयर 0.18% या 0.21 रुपये चढ़कर 117.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

IRFC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 13 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में 336 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 414 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 17, 2025