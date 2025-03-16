NFO Closing Next Week: न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। अगले कारोबारी हफ्ते यानी 17-21 मार्च के बीच कुल 5 कंपनियों के नए म्यूचुअल फंड स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने जा रहे हैं।

इन एनएफओ में Kotak, ICICI, HDFC, Samco और Edelweiss म्यूचुअल फंड कंपनियों के फंड शामिल हैं। चलिए जानते हैं कब कौन से फंड का सब्सक्रिप्शन बंद हो रहा है।

Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund

इस फंड का एनएफओ 17 मार्च को बंद हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 21 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 100 रुपये का SIP या Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 Total Return Index है।

ICICI Prudential CRISIL IBX Financial Services 3 - 6 Months Debt Index Fund

इस फंड का एनएफओ 18 मार्च को बंद हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 10 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 19 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 1000 रुपये का SIP या Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क CRISIL-IBX Financial Services 3 to 6 Months Debt Index है।

Edelweiss Low Duration Fund

इस फंड का एनएफओ 18 मार्च को बंद हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 11 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 24 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 100 रुपये का SIP या Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क CRISIL Low Duration Debt A-I Index है।

Samco Large Cap Fund

इस फंड का एनएफओ 19 मार्च को बंद हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 05 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 25 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये का SIP और न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 100 Total Return Index है।

HDFC Nifty Top 20 Equal Weight Index Fund

इस फंड का एनएफओ 21 मार्च को बंद हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 07 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 26 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 100 रुपये का SIP या Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क Nifty Top 20 Equal Weight Total Return Index है।