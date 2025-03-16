scorecardresearch
इन एनएफओ में Kotak, ICICI, HDFC, Samco और Edelweiss म्यूचुअल फंड कंपनियों के फंड शामिल हैं। चलिए जानते हैं कब कौन से फंड का सब्सक्रिप्शन बंद हो रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 16, 2025 16:44 IST

NFO Closing Next Week: न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। अगले कारोबारी हफ्ते यानी 17-21 मार्च के बीच कुल 5 कंपनियों के नए म्यूचुअल फंड स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने जा रहे हैं। 

इन एनएफओ में Kotak, ICICI, HDFC, Samco और Edelweiss म्यूचुअल फंड कंपनियों के फंड शामिल हैं। चलिए जानते हैं कब कौन से फंड का सब्सक्रिप्शन बंद हो रहा है। 

 Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund

इस फंड का एनएफओ 17 मार्च को बंद  हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 21 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 100 रुपये का SIP या Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 Total Return Index है। 

ICICI Prudential CRISIL IBX Financial Services 3 - 6 Months Debt Index Fund

इस फंड का एनएफओ 18 मार्च को बंद  हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 10 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 19 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 1000 रुपये का SIP या Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क CRISIL-IBX Financial Services 3 to 6 Months Debt Index है। 

Edelweiss Low Duration Fund 

इस फंड का एनएफओ 18 मार्च को बंद  हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 11 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 24 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 100 रुपये का SIP या Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क CRISIL Low Duration Debt A-I Index है। 

Samco Large Cap Fund

इस फंड का एनएफओ 19 मार्च को बंद  हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 05 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 25 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये का SIP और न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 100 Total Return Index है। 

HDFC Nifty Top 20 Equal Weight Index Fund

इस फंड का एनएफओ 21 मार्च को बंद  हो रहा है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 07 मार्च को खुला था। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 26 मार्च को हो सकता है। निवेशक न्यूनतम 100 रुपये का SIP या Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क Nifty Top 20 Equal Weight Total Return Index है। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 16, 2025