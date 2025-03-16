Day Care Treatment vs OPD Treatment : दोनों का अंतर पता है? आपके हेल्थ इश्योरेंस प्लान में कौन सा है

Day Care Treatment vs OPD Treatment : आज के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) लेना काफी जरूरी हो गया है। मेडिकल ट्रीटमेंट हर साल महंगा हो रहा है और ऐसे में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना या फिर कोई बीमारी हो जाए तो उसका आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है।

advertisement

हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपने डे केयर ट्रीटमेंट (Day Care Treatment) और ओपीडी ट्रीटमेंट ( OPD Treatment) के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता है? अगर आप भी कोई हेल्थ पॉलिसी लेने जा रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन-सा ट्रीटमेंट सही रहेगा।

चलिए जानते है Day Care Treatment और OPD Treatment में क्या अंतर होता है, और आप की जरूरत के हिसाब से कौन-सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा।

डे केयर ट्रीटमेंट (Day Care Treatment Health Policy) क्या होता है?

अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हो, लेकिन वह 24 घंटे से कम समय में पूरा हो जाए, तो उसे डे केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है। यह उन इलाजों के लिए होता है जिनमें एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते लंबे समस तक अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं होती।

डे केयर ट्रीटमेंट में डायलिसिस (Dialysis), केमोथेरेपी (Chemotherapy), मोतियाबिंद ऑपरेशन, टॉन्सिल हटाना, रेडिएशन थेरेपी, इत्यादि जैसे ट्रीटमेंट आते हैं।

ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां डे केयर ट्रीटमेंट को कवर करती हैं, लेकिन हर पॉलिसी में कवरेज अलग-अलग हो सकता है। इसलिए आप पॉलिसी लेने से पहले यह जरूर जांच करें कि, इसमें कौन-कौन से डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवर किया गया है।

ओपीडी ट्रीटमेंट (OPD Treatment Health Policy) क्या होता है?

ओपीडी (Outpatient Department) ट्रीटमेंट में मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सामान्य बीमारियों या डॉक्टर कंसल्टेशन, रूटीन हेल्थ चेकअप, ब्लड टेस्ट, x-ray, MRI, इत्यादि के लिए होता है।

कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में ओपीडी कवरेज शामिल होता है, जबकि कुछ में इसे Add On के रूप में लिया जा सकता है। अगर आपको बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो ओपीडी कवरेज वाला प्लान आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इन बातो का ध्यान रखें

अगर आपको बड़ी बीमारियों का इलाज कराना है, तो डे केयर ट्रीटमेंट जरूरी है। वहीं, अगर आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ओपीडी कवरेज भी देखें।

लेकिन हर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज अलग-अलग होता है, इसलिए हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले एक बार अपना प्लान जरूर चेक कर लें।