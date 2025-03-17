IndusInd Bank Share Price: इस खबर के बाद निवेशकों का लौटा भरोसा! 4% उछला स्टॉक - DETAILS
IndusInd Bank के शेयर में करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। निवेशकों के बीच इंडसइंड बैंक के शेयर में यह भरोसा आरबीआई द्वारा दिए गए भरोसे के बाद लौटा है। पढ़िए पूरी खबर।
IndusInd Bank Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच सुबह 9:57 बजे तक निजी क्षेत्र के बैंक IndusInd Bank के शेयर में करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। निवेशकों के बीच इंडसइंड बैंक के शेयर में यह भरोसा आरबीआई द्वारा दिए गए भरोसे के बाद लौटा है।
दरअसल 15 मार्च को RBI ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इंडसइंड बैंक वित्तीय रूप से स्थिर है और बैंक के पास पर्याप्त पैसा है।
आरबीआई ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के ऑडिटर द्वारा किए गए रिव्यू के मुताबिक बैंक ने 16.46 प्रतिशत का Capital Adequacy Ratio और 70.20 प्रतिशत का Provision Coverage Ratio बनाए रखा है।
इसके अलावा 9 मार्च 2025 तक बैंक का Liquidity Coverage Ratio (LCR) 100 प्रतिशत की नियामक जरूरतों के मुकाबले 113 प्रतिशत था।
अपने प्रेस रिलीज में आरबीआई ने कहा था कि बैंक के डिपॉजिटर्स अटकलों पर ध्यान न दें। बैंक की वित्तीय सेहत स्थिर बनी हुई है और रिजर्व बैंक इस पर कड़ी नजर रख रहा है। आरबीआई के इस आश्वासन के बाद आज इंडसइंड बैंक के शेयर में यह उछाल देखने को मिल रहा है।
IndusInd Bank Share Price
सुबह 9:57 बजे तक शेयर एनएसई पर 3.74% या 25.15 रुपये चढ़कर 697.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.51% या 23.60 रुपये की तेजी के साथ 695.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
IndusInd Bank Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 22 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 33 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 52 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 52 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 25 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 5 साल में शेयर 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।