Best Phones under 15000: मार्च 2025 में 15 हजार से कम की कीमत में ये स्मार्टफोन्स देंगे वैल्यू फॉर मनी - LIST

Best Phones under 15000: मार्च 2025 में 15 हजार से कम की कीमत में ये स्मार्टफोन्स देंगे वैल्यू फॉर मनी - LIST

यहां बताए गए सभी स्मार्टफोन्स में कम से कम 6GB RAM, 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 50MP का प्राइमरी कैमरा और 6000 mAh की बैटरी है। ये सारे फोन 5G को भी सपोर्ट करते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 16, 2025 17:36 IST

Best Phones under 15000: ऑनलाइन और ऑफलाइन आजकल इतने सारे फोन के ऑप्शन है कि लोग अकसर अपने लिए एक अच्छा फोन नहीं चुन पाते हैं। आज हम आपकी यह उलझन दूर करने की कोशिश करेंगे। दरअसल हम आपको 15000 से कम की कीमत वाले कुछ अच्छे फोन के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपने लिए फोन खरीदने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 

नीचे बताए गए सभी स्मार्टफोन्स में कम से कम 6GB RAM, 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 50MP का प्राइमरी कैमरा और 6000 mAh की बैटरी है। ये सारे फोन 5G को भी सपोर्ट करते हैं। 


1. Vivo T4x 5G

यह फोन 6GB RAM और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। Flipkart पर 16 मार्च 2025 को इस फोन की कीमत 13,999 रुपये है। 

इस फोन में 17.07 cm (6.72 इंच) डिस्प्ले, 50MP + 2MP | 8MP फ्रंट कैमरा, 6500 mAh की बैटरी है। यह फोन Dimensity 7300 5G प्रोसेसर के साथ आता है। 

2. Realme P3x 5G

यह फोन 6GB RAM और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। Flipkart पर 16 मार्च 2025 को इस फोन की कीमत 13,999 रुपये है। 

इस फोन में 17.07 cm (6.72 इंच) डिस्प्ले, 50MP | 8MP फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी है। यह फोन Dimensity 6400 प्रोसेसर के साथ आता है। 

3. SAMSUNG Galaxy M35 5G 

यह फोन 6GB RAM और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। Flipkart पर 16 मार्च 2025 को इस फोन की कीमत 14,613 रुपये है। 

इस फोन में 16.76 cm (6.6 इंच) डिस्प्ले, 50MP का प्राइमरी कैमरा और 13MP का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी है। यह फोन Exynos 1380 प्रोसेसर के साथ आता है। 


4. IQOO z9x

यह फोन 6GB RAM और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। Flipkart पर 16 मार्च 2025 को इस फोन की कीमत 12,932 रुपये है। 

इस फोन में 17.07 cm (6.72 इंच) डिस्प्ले, 50MP + 2MP | 8MP कैमरा, 6000 mAh की बैटरी है। यह फोन Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 16, 2025