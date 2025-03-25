International Browser को टक्कर देने आया भारत का पहला 'Bharat Web Navigator'

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में Indian Web Browser Development Challenge (IWBDC) का आयोजन किया। इसका मकसद भारत का अपना वेब ब्राउजर बनाना था, जो सुरक्षित और मजबूत हो। इस चैलेंज में देशभर की 434 टीमों ने हिस्सा लिया, लेकिन Team Ajna ने अपनी शानदार तकनीकी समझ और मेहनत से तीसरा स्थान हासिल किया और ₹50 लाख का इनाम जीता।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विजेताओं की घोषणा की और भारत के भविष्य के लिए स्टार्टअप्स के प्रयासों की सराहना की।

Bharat Web Navigator की खासियतें

Bharat Web Navigator भारत का पहला ऐसा वेब ब्राउजर है, जिसमें Self-Sovereign Identity (SSI) की सुविधा दी गई है। इसका मतलब है कि यूजर्स अपनी डिजिटल पहचान को खुद से सुरक्षित तरीके से संभाल सकते हैं। यह ब्राउज़र iOS, Windows और Android जैसे प्लेटफार्म पर आसानी से काम करता है। इसमें CCA India Root Certification सेफ्टी को बढ़ाने के लिए दिया गया है। इसके साथ ही यह बच्चों के लिए सेफ ब्राउज़िंग का ऑप्शन भी देता है।

स्वदेशी ब्राउजर की जरूरत क्यों है?

Ajna के फाउंडर विनय सिंह ने बताया कि विदेशी ब्राउजर कई बार भारत की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कभी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां भारत में अपनी सेवाएं बंद कर दें, तो यह स्वदेशी ब्राउजर हमें डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। यह ब्राउजर भारत के कानूनों और गाइडलाइनों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे हमें अपने डेटा की सुरक्षा का भरोसा मिलता है।

Ajna का सफर और भविष्य की योजनाएं

Ajna एक नया भारतीय स्टार्टअप है, जो 2023 में शुरू हुआ। यह स्टार्टअप G20 टेक स्प्रिंट में भी चुना गया था और वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया। उनका मकसद उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल समाधान बनाना है।