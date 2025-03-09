scorecardresearch
LG Tv पर मिलेगा फ्री सर्विस, बिना सब्सक्रिप्शन देख सकेंगे 100 से ज्यादा चैनल्स

LG ने अपनी फ्री टीवी सर्विस LG Channels का एक्सपेंशन किया है। अब LG Smart TV यूजर्स 100+ चैनल्स बिना किसी सब्सक्रिप्शन के देख सकेंगे। हिंदी, इंग्लिश समेत कई भाषाओं में कंटेंट मिलेगा। नॉन-LG यूजर्स के लिए WAVES ऐप का ऑप्शन मौजूद है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 9, 2025 12:54 IST
LG स्मार्ट टीवी
LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपनी फ्री टेलीविजन सर्विस LG Channels को एक्सपैंड करने की घोषणा की है। इस सर्विस के जरिए LG Smart TV यूजर्स को बिना किसी सब्सक्रिप्शन या पेमेंट के कई प्रीमियम चैनल्स का एक्सेस मिलेगा। कंपनी का क्लेम है कि यूजर्स को 100 से ज्यादा फ्री चैनल्स देखने को मिलेंगे, हालांकि इनमें ऐड्स भी शामिल हैं।

बिना सेट-टॉप बॉक्स मिलेगी फ्री सर्विस

LG Channels के तहत यूजर्स को न्यूज, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, किड्स और लाइफस्टाइल जैसी कई कैटेगरी में चैनल्स मिलेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए किसी ओटीटी सब्सक्रिप्शन या सेट-टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। बस आपको अपने LG Smart TV में LG Channels ऐप ओपन करना होगा और आप फ्री में कंटेंट देख सकते हैं।

हिंदी-इंग्लिश समेत कई भाषाओं में कंटेंट

यह प्लेटफॉर्म हिंदी, इंग्लिश और अन्य रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट मौजूद है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। इसी तरह की सर्विस सैमसंग टीवी (Samsung TV) प्लस में भी दी जाती है, जहां यूजर्स को 100 से ज्यादा फ्री चैनल्स देखने को मिलते हैं।

नॉन-LG यूजर्स के लिए भी ऑप्शन

अगर आपके पास LG या Samsung Smart TV नहीं है, तब भी आप फ्री में कई चैनल्स देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्ट टीवी में सरकारी ऐप WAVES डाउनलोड करना होगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर है और इससे आप फ्री डिश के सभी चैनल्स बिना किसी सेट-टॉप बॉक्स या सब्सक्रिप्शन के देख सकते हैं।

LG का क्या है प्लान?

LG Electronics India ने कहा है कि वह अपनी सर्विस को आगे भी एक्सपैंड करता रहेगा। आने वाले समय में और भी नए चैनल्स को LG Channels में एड-ऑन किया जाएगा, ताकि यूजर्स को ज्यादा ऑप्शन्स मिल सकें।

