Lava ProWatch X: एडवांस फीटनेस ट्रैकिंग के साथ लॉन्च हुई लावा की नई वॉच! जानिए Price, Features और Availability

कंपनी का दावा है कि Prowatch X, हेल्थ ट्रैकिंग, नेविगेशन और एक्टिविटी मॉनिटरिंग के मामले में सबसे सटीक घड़ियों में से एक है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 16, 2025 17:02 IST
Lava ProWatch X: भारतीय टेक कंपनी लावा (Lava) के सब-ब्रांड प्रोवॉच (Prowatch) ने बिल्ट-इन GPS और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ अपनी पहली X-सीरीज स्मार्टवॉच, Prowatch X को लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि Prowatch X, हेल्थ ट्रैकिंग, नेविगेशन और एक्टिविटी मॉनिटरिंग के मामले में सबसे सटीक घड़ियों में से एक है।

Lava ProWatch X: फीचर्स

Prowatch X में 1.43-इंच 30Hz AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 466 x 466 पिक्सल और ब्राइटनेस 500 निट्स है। यह घड़ी ऑलवेज-ऑन-डिस्प्ले (AOD) और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है। 

यह घड़ी 150 से अधिक वॉच फेस के साथ आती है जिसका उपयोग यूजर्स अलग-अलग अवसर के अनुसार कर सकते हैं। यह घड़ी में डुअल-कोर एडवांस्ड एक्शन ATD3085C चिपसेट लगा है। यह वॉच, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आती है। इसमें कॉल करने के लिए इन-बिल्ट डायलर भी है। 

Prowatch X वॉच में सटीक हार्ट बीट और SpO₂ रीडिंग के लिए हाई प्रिसिशन HX3960 PPG सेंसर लगा है। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए घड़ी में VO₂ मैक्स ट्रैकिंग और पूरे दिन एनर्जी लेवल दिखाने के लिए बॉडी एनर्जी मीटर शामिल है। 

अगर अन्य फीचर की बात करें तो वॉच में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मॉनिटरिंग, फाइंड माई फोन, महिलाओं के हेल्थ ट्रैकिंग, इवेंट रिमाइंडर, पोमोडोरो टाइमर, बैरोमीटर, कंपास और अल्टीमीटर शामिल हैं। लावा की लेटेस्ट घड़ी में साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, योग, पिलेट्स और HIIT सहित इनडोर और आउटडोर एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए 110+ से अधिक स्पोटर्स मोड हैं।

यह वॉच IP68 रेटिंग के साथ आता है। इसमें 300mAh की बैटरी है जो 8-10 दिनों की बैटरी लाइफ दे सकती है। 

Lava Prowatch X: कितनी है कीमत और कहां से कर सकेंगे ऑर्डर?

लावा प्रोवॉच एक्स (Lava Prowatch X) की कीमत ₹4,499 है जो 21 फरवरी, 2025 से फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल यह वॉच 18 फरवरी तक ₹1,000 बैंक छूट के साथ 15 फरवरी से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। 
 

Gaurav
Feb 16, 2025