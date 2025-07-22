Akira गैंग का साइबर अटैक, 158 साल पुरानी कंपनी पर लगा ताला; 700 लोगों की गई नौकरी

ब्रिटेन की 158 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट कंपनी KNP Logistics को एक खतरनाक रैंसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा। इसके बाद कंपनी को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। इस साइबर हमले के चलते करीब 700 कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं।

रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला Akira नाम के हैकर गैंग ने किया, जो रैंसमवेयर के लिए कुख्यात है। इस गैंग ने कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर डाटा को एन्क्रिप्ट कर दिया और पूरा सिस्टम लॉक कर दिया।

कमजोर पासवर्ड बना बड़ी चूक

KNP के डायरेक्टर पॉल एबॉट ने बताया कि हैकरों ने एक कर्मचारी का पासवर्ड अनुमान लगाकर सिस्टम में एंट्री पाई। इसके बाद उन्होंने पूरे सिस्टम को लॉक कर दिया और कंपनी के जरूरी डाटा तक पहुंच रोक दी। KNP Logistics करीब 500 ट्रकों के ऑपरेशन संभालती थी जो मुख्य रूप से Knights of Old ब्रांड के तहत काम करते थे।

हैकरों का धमकी भरा मैसेज

सिस्टम में हैकरों द्वारा छोड़ा गया मैसेज भी सामने आया है, जिसमें लिखा था कि अगर आप यह पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी का अंदरूनी सिस्टम पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद हो चुका है। अब आंसू और गुस्सा छोड़िए और बातचीत की शुरुआत कीजिए।

हालांकि हैकरों ने फिरौती की रकम साफ नहीं बताई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रकम करीब 5 मिलियन पाउंड (लगभग ₹50 करोड़) हो सकती थी। KNP इस रकम का भुगतान नहीं कर पाई और उन्हें सारा डाटा खोना पड़ा।

दूसरी कंपनियां भी बनीं शिकार

KNP अकेली कंपनी नहीं है जिसे इस तरह के साइबर हमले का सामना करना पड़ा है। Marks & Spencer (M&S), Co-op और Harrods जैसी जानी-मानी कंपनियां भी पहले ऐसे रैंसमवेयर हमलों का शिकार हो चुकी हैं। Co-op के केस में तो करीब 65 लाख ग्राहकों की जानकारी चुरा ली गई थी।

NCSC और NCA ने दी चेतावनी

ब्रिटेन की National Cyber Security Centre (NCSC) के CEO रिचर्ड हॉर्न ने कहा कि हर संस्था को अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने की सख्त जरूरत है।

NCSC के एक अधिकारी “सैम” के मुताबिक ज्यादातर हैकर पुराने और कमजोर सिस्टम को ही निशाना बनाते हैं। वे नई तकनीक नहीं बनाते, बल्कि पहले से मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।

NCA (National Crime Agency) की अधिकारी सुसैन ग्रिमर के अनुसार पिछले दो सालों में हफ्ते में रैंसमवेयर अटैक की संख्या दोगुनी होकर 35–40 तक पहुंच गई है। अगर यही रफ्तार रही तो 2025 अब तक का सबसे बुरा साल साबित हो सकता है।