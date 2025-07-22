Gold, Silver Price Today: सोना ₹1100 तो चांदी ₹2000 हुई महंगी, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : मंगलवार को सोना और चांदी की की रिटेल कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में सोना प्रति 10 ग्राम आज 1100 से ज्यादा महंगा हुआ है तो वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 2000 रुपये महंगी हुई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:53 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.19% या 188 रुपये टूटकर 99140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.22% या 249 रुपये गिरकर 114797 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9936 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9102 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?