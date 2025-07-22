scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: सोना ₹1100 तो चांदी ₹2000 हुई महंगी, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: सोना ₹1100 तो चांदी ₹2000 हुई महंगी, चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 22, 2025 13:07 IST

Gold Silver Rates Today : मंगलवार को सोना और चांदी की की रिटेल कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में सोना प्रति 10 ग्राम आज 1100 से ज्यादा महंगा हुआ है तो वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 2000 रुपये महंगी हुई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:53 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.19% या 188 रुपये टूटकर 99140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

advertisement

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.22% या 249 रुपये गिरकर 114797 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9936   रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9102 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,440 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,340 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,440 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,440 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 22, 2025