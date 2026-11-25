टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने अपने ग्राहकों के लिए Happy New Year 2.0 ऑफर के तहत नए रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। कंपनी ने ₹399 और ₹3,999 वाले प्लान में डेटा इस्तेमाल की लिमिट हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही Jio ने नए 5G ऐड-ऑन और नाइट डेटा पैक भी पेश किए हैं। इन प्लान्स में इंटरनेट के अलावा एंटरटेनमेंट, गेमिंग और क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

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₹399 के प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

Jio ने ₹399 वाले रिचार्ज को अपना नया फ्लैगशिप प्लान बताया है। इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की होगी।

कंपनी के मुताबिक, इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा मिलेगा। इसके अलावा 12 महीने के लिए Canva Pro का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा, जिसमें करीब ₹4,000 की कीमत वाले टूल्स शामिल हैं।

ग्राहकों को JioHotstar और JioGames का एक्सेस भी मिलेगा। इसके साथ 50GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज, JustDial Lite, Hyperlocal Coupons और Digital Diary जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

₹3,999 के सालाना प्लान में क्या है खास?

Jio ने ₹3,999 वाले सालाना प्लान में भी अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल की सुविधा देने का ऐलान किया है। इस प्लान में Canva Pro Lite के टूल्स भी शामिल होंगे, जिनकी कीमत कंपनी ने ₹1,590 बताई है।

कंपनी का मकसद ग्राहकों को इंटरनेट के साथ डिजिटल सर्विसेज का फायदा देना है।

₹15 और ₹25 में मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा

Jio ने छोटे रिचार्ज की जरूरत वाले ग्राहकों के लिए दो नए 5G ऐड-ऑन पैक भी पेश किए हैं।

₹15 वाले पैक की वैलिडिटी एक दिन होगी, जबकि ₹25 वाला पैक दो दिनों तक चलेगा।

कंपनी के मुताबिक, इन पैक्स में डाउनलोड या डेटा इस्तेमाल की कोई लिमिट नहीं होगी। साथ ही डेटा इस्तेमाल के आधार पर इंटरनेट स्पीड कम नहीं की जाएगी।

₹50 में रातभर चलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट

Jio ने ₹50 का नया नाइट डेटा पैक भी पेश किया है। इसके तहत ग्राहक रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे।

इस पैक की वैलिडिटी 28 दिनों की होगी। खास बात यह है कि रात में इस्तेमाल होने वाला डेटा दिन के डेटा बैलेंस से अलग रहेगा।

कंपनी के मुताबिक, यह नाइट डेटा पैक 26 नवंबर 2026 से ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी रिचार्ज चैनलों पर उपलब्ध होगा। बाकी नए प्लान पहले ही शुरू हो चुके हैं।

इससे पहले Jio ने 7 नवंबर को ₹10,000 का एक प्लान पेश किया था, जिसमें तीन साल तक अनलिमिटेड डिजिटल सुविधाएं देने की घोषणा की गई थी।