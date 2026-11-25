दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की दो बड़ी कंपनियां SpaceX और Tesla एक साथ आ सकती हैं। दोनों कंपनियों ने संभावित मर्जर को लेकर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए विशेष टीमें बनाई हैं। अगर 3.2 ट्रिलियन डॉलर की यह डील पूरी होती है, तो इसे कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े विलय में गिना जा सकता है। हालांकि, अभी दोनों कंपनियों के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है।

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डील के लिए किन लोगों को मिली जिम्मेदारी?

फाइनेंशियल टाइम्स की 24 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, SpaceX और Tesla ने संभावित मर्जर की शर्तों पर बातचीत के लिए पांच डायरेक्टर्स और तीन इन्वेस्टमेंट बैंकों की मदद ली है।

SpaceX की तरफ से रोएलोफ बोथा और रैंडी ग्लेन बातचीत में शामिल हैं। वहीं, Tesla की ओर से रॉबिन डेनहोम, कैथलीन विल्सन-थॉम्पसन और जैक हार्टुंग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी डायरेक्टर्स के एलन मस्क से पुराने कारोबारी संबंध हैं। हालांकि, संबंधित समितियों ने इन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र माना है।

कितनी बड़ी होगी दोनों कंपनियों की डील?

रिपोर्ट के अनुसार, SpaceX की अनुमानित वैल्यूएशन करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि Tesla की मार्केट वैल्यू लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर है।

इस तरह दोनों कंपनियों की संयुक्त वैल्यूएशन करीब 3.2 ट्रिलियन डॉलर यानी 3,200 अरब डॉलर हो सकती है।

इतनी बड़ी वैल्यूएशन के साथ नई कंपनी दुनिया की पांच सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो सकती है।

दिसंबर में हो सकता है ऐलान?

रिपोर्ट के मुताबिक, SpaceX को Morgan Stanley और Goldman Sachs सलाह दे रहे हैं। वहीं, Tesla के लिए Evercore वित्तीय मॉडल तैयार कर रहा है।

दोनों कंपनियां ऑल-स्टॉक डील पर विचार कर रही हैं। इसका मतलब है कि विलय में नकद भुगतान के बजाय शेयरों के जरिए सौदा किया जा सकता है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस डील का ऐलान दिसंबर में हो सकता है।

एलन मस्क ने अक्टूबर में बताया था कि दोनों कंपनियों में स्वतंत्र विशेष समितियां बनाई गई हैं। हितों के टकराव से बचने के लिए उन्होंने खुद को बातचीत से अलग रखा है।

SpaceX को क्या फायदा हो सकता है?

इस संभावित विलय से SpaceX के लिए अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स S&P 500 में शामिल होने का रास्ता आसान हो सकता है।

JPMorgan के मुताबिक, मर्जर के बाद SpaceX के शेयरों में पैसिव फंड्स की ओर से खरीदारी बढ़ सकती है। ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया है कि यह खरीदारी कंपनी के फ्री-फ्लोट शेयरों के करीब 10 प्रतिशत के बराबर हो सकती है।

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फिलहाल SpaceX को स्वतंत्र रूप से S&P 500 में शामिल होने के लिए जरूरी लिस्टिंग अवधि और मुनाफे से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी।

हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि SpaceX और Tesla के विलय पर अभी बातचीत चल रही है। डील पूरी होने या दिसंबर में ऐलान होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।