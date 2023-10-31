'Apple' के Hacking Message पर IT Minister का पलटवार, कहा सरकार भी जांच करेगी
कैश फॉर क्वेरी केस में घिरीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सबसे पहले Apple की ओर से मिले अलर्ट का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद महुआ के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने फोन में आए इस तरह के अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है।
केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार कुछ विपक्षी नेताओं के Apple फोन्स पर आए संदेशों को जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में तह तक जाएंगे।उन्होंने कहा कि Apple की अधिकांश जानकारी अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट प्रकृति की लगती है। मंत्री ने कहा कि ऐप्पल ने यह भी दावा किया है कि ऐप्पल आईडी उपकरणों पर सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्टेड हैं, जिससे उपयोगकर्ता की स्पष्ट अनुमति के बिना उन तक पहुंच या पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
वैष्णव ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा, "भारत सरकार सभी नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करने की अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेती है और इन अधिसूचनाओं की तह तक जाने के लिए जांच करेगी।"