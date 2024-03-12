iQOO Z9 आज भारत में लॉन्च हो रहा है: क्या है इस फोन की खूबियां?

Neo 9 Pro के सफल लॉन्च के बाद, iQOO आज भारत में iQOO Z9 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। iQOO Z9 के साथ कंपनी का लक्ष्य मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट करना है। हालांकि कंपनी ने फोन के बारे में पूरी जानकारी गुप्त रखी है। उन्होंने iQOO Z9 की कुछ प्रमुख विशिष्टताओं की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंशन 7200 SoC की सुविधा होगी, हुड के नीचे 5000mAh की बैटरी होगी। इसके साथ ही फोन में 6.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले भी होगा। यहां वह सब कुछ है जो आपको iQOO Z9 लॉन्च के बारे में जानने की जरूरत है।

iQOO Z9: लाइव स्ट्रीम कैसे देखें

iQOO Z9 लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू होगा। लॉन्च इवेंट को कंपनी के यूट्यूब के साथ-साथ सोशल मीडिया चैनलों पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा। यहां आप लॉन्च इवेंट देख सकते हैं- https://www.youtube.com/watch?v=f5r3fr9UGLI

iQOO Z9: भारत में संभावित कीमत

एक्स पर टिपस्टर योगेश बरार की एक पोस्ट के अनुसार, iQOO Z9 की अपेक्षित कीमत सीमा 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच होने का अनुमान है। यह हमारे पहले के अनुमान से मेल खाता है, जो इस पर आधारित था कि 2023 में जब iQOO Z7 सामने आया था तो इसकी कीमत कैसी थी। हमें लगता है कि फोन की शुरुआती कीमत शायद 20,000 रुपये से कम होगी और 24,000 रुपये तक जा सकती है। इस वजह से, हमारा मानना है कि iQOO Z9 की कीमत अन्य डिवाइस जैसे नथिंग फोन 2a, रियलमी 12 प्रो और रेडमी नोट 13 प्रो की तुलना में प्रतिस्पर्धी होगी।

iQOO Z9: स्पेसिफिकेशन और बहुत कुछ

iQOO Z9 मीडियाटेक डाइमेंशन 7200 प्रोसेसर पर चलेगा, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह अपनी श्रेणी में सबसे तेज़ है। इसमें एक डुअल-कैमरा सेटअप होगा, जिसमें मुख्य कैमरा 50-मेगापिक्सल सोनी IMX882 सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) सपोर्ट वाला होगा।

गेमर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए, iQOO Z9 में 120 Hz रिफ्रेश रेट और 300 Hz टच सैंपलिंग रेट वाला AMOLED डिस्प्ले होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्क्रीन 1800 निट्स तक की चमक स्तर तक पहुंचती है, जो इसे अपनी श्रेणी में सबसे चमकदार में से एक बनाती है।

आपको लंबे समय तक चलने के लिए, फोन में एक बड़ी 5,000 एमएएच की बैटरी और एक शानदार ऑडियो अनुभव के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर होंगे। iQOO ने ब्रश्ड ग्रीन वेरिएंट की घोषणा की है और कहा जा रहा है कि यह ऑल-ब्लैक विकल्प पर काम कर रहा है।

डिज़ाइन के टीज़र से फोन के पीछे पानी के छींटों जैसे हरे रंग के लहजे के साथ एक मैट फ़िनिश का पता चलता है। कैमरा मॉड्यूल को प्रमुखता से चित्रित किया जाएगा, लंबवत रूप से संरेखित किया जाएगा और इसमें स्पष्ट छवियों और कम रंग विरूपण के लिए OIS के साथ 50-मेगापिक्सल IMX 882 लेंस होगा।