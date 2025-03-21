iQOO Z10: लॉन्च डेट कन्फर्म! इस दिन आएगा इंडियन स्मार्टफोन में 7,300mAh की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीiQOO Z10: लॉन्च डेट कन्फर्म! इस दिन आएगा इंडियन स्मार्टफोन में 7,300mAh की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन

कंपनी ने फोन की बैटरी को हाइलाइट करते हुए बताया कि यह फोन भारत के स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा जिसकी कैपेसिटी 7,300mAh की होगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 21, 2025 22:06 IST
iQOO Z10 5G

iQOO Z10: Vivo का सब ब्रॉन्ड iQOO अपने नए स्मार्टफोन Z10 को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने लॉन्च डेट भी कन्फर्म कर दिया है। लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन की बैटरी को हाइलाइट करते हुए बताया कि यह फोन भारत के स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा जिसकी कैपेसिटी 7,300mAh की होगी। यह फोन 11 अप्रैल 2025 को लॉन्च होगा।

iQOO ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। चलिए जानते हैं क्या हो सकती है इस फोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस?

iQOO Z10 का संभावित स्पेसिफिकेशन

कंपनी ने अभी तक आधिकारिक स्पेसिफिकेशन की घोषणा नहीं की है लेकिन स्मार्टपिर्कस के इन फोन की डिटेल दी है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Display

iQOO Z10 में 6.67 इंच का क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है जिसका रिज़ॉल्यूशन 2400 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz का हो सकता है। इस की डिस्प्ले 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट कर सकती है।

Processor

इस फोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर हो सकता है जो 8/128GB वेरिएंट और 12/256GB वेरिएंट के साथ आ सकता है। 

Camera

कैमरा की बात करें तो इस फोन में 50MP Sony IMX882 प्राइमरी शूटर OIS के साथ और 2MP का दूसरा कैमरा हो सकता है। वहीं फ्रंट में 32MP का सेल्फी शूटर दिया जा सकता है।

Battery

यह फोन 7,300mAh की बैटरी के के साथ 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ भी आ सकता है।

OS

यह एंड्रॉइड 15 पर आधारित लेटेस्ट फनटच ओएस के साथ आ सकता है जिसे पहले कई iQOO और वीवो फोन में देखा गया है। 

कितनी हो सकती है प्राइस?

विभिन्न अटकलों की मानें तो इस फोन की प्राइस 20,000 से 30,000 रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक प्राइस सामने नहीं आई है। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 21, 2025