iQOO Z10: लॉन्च डेट कन्फर्म! इस दिन आएगा इंडियन स्मार्टफोन में 7,300mAh की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन

iQOO Z10: Vivo का सब ब्रॉन्ड iQOO अपने नए स्मार्टफोन Z10 को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने लॉन्च डेट भी कन्फर्म कर दिया है। लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन की बैटरी को हाइलाइट करते हुए बताया कि यह फोन भारत के स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा जिसकी कैपेसिटी 7,300mAh की होगी। यह फोन 11 अप्रैल 2025 को लॉन्च होगा।

Power like never before! ⚡ The #iQOOZ10 is bringing India’s Biggest Battery Ever*, redefining endurance and performance.



Mark your calendars—#iQOOZ10 is unveiling on 11th April! 🔋



*iQOO Z10 is the first smartphone in India offering 7300 mAh Battery Backup as of 9th April… pic.twitter.com/d9dzjLKRKN — iQOO India (@IqooInd) March 21, 2025

iQOO ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। चलिए जानते हैं क्या हो सकती है इस फोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस?

iQOO Z10 का संभावित स्पेसिफिकेशन

कंपनी ने अभी तक आधिकारिक स्पेसिफिकेशन की घोषणा नहीं की है लेकिन स्मार्टपिर्कस के इन फोन की डिटेल दी है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Display

iQOO Z10 में 6.67 इंच का क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है जिसका रिज़ॉल्यूशन 2400 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz का हो सकता है। इस की डिस्प्ले 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट कर सकती है।

Processor

इस फोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर हो सकता है जो 8/128GB वेरिएंट और 12/256GB वेरिएंट के साथ आ सकता है।

Camera

कैमरा की बात करें तो इस फोन में 50MP Sony IMX882 प्राइमरी शूटर OIS के साथ और 2MP का दूसरा कैमरा हो सकता है। वहीं फ्रंट में 32MP का सेल्फी शूटर दिया जा सकता है।

Battery

यह फोन 7,300mAh की बैटरी के के साथ 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ भी आ सकता है।

OS

यह एंड्रॉइड 15 पर आधारित लेटेस्ट फनटच ओएस के साथ आ सकता है जिसे पहले कई iQOO और वीवो फोन में देखा गया है।

कितनी हो सकती है प्राइस?

विभिन्न अटकलों की मानें तो इस फोन की प्राइस 20,000 से 30,000 रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक प्राइस सामने नहीं आई है।