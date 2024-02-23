IQ Neo 9 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

IQ ने 22 फरवरी को भारत में 'iQoo Neo 9 Pro'Smartphone लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने फोन को 3 वैरिएंट में लॉन्च किया है, जिसके 8GB रैम + 128 GB स्टोरेज की कीमत ₹33,999, 8GB रैम + 256GB स्टोरेज की कीमत ₹36,999 और 12GB रैम + 256GB स्टोरेज की कीमत ₹38,999 रखी है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए नियो 9 प्रो के रियर पैनल में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का सोनी IMX920 नाइट विजन कैमरा और 8MP का वाइड एंगल कैमरा शामिल है।

advertisement

Also Read: PhonePe ने Android Users के लिए 'Indus Appstore' किया लॉन्च, 4 लाख से ज्यादा Apps, 12 भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं सर्च

आईक्यू नियो 9 प्रो स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले

आईक्यू नियो 9 प्रो में 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसमें 3000 निड्स की पीक ब्राइटनेस और 2800 × 1260 पिक्सल का रेजोल्युशन मिलेगा।

फ्रंट कैमरा

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए पंच होल डिजाइन के साथ 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

बैटरी और चार्जिंग

पावर बैकअप के लिए फोन में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,160mAh की बैटरी दी गई है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन

कनेक्टिविटी के लिए फोन में Wifi 7, GPS, NFC, ब्लूटूथ 5.3 और चार्जिंग व ऑडियो जैक के लिए USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

आईक्यू नियो 9 प्रो लॉन्च ऑफर

लॉन्चिंग के साथ ही आईक्यू नियो 9 प्रो के दो वैरिएंट (8GB +256GB और 12GB + 256GB) कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन में अवेलेबल हो गया है। दोनों वैरिएंट के बायर्स को कंपनी HDFC और ICICI बैंक के क्रेडिट व डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 2000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है। जबकि, 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाला शुरुआती वैरिएंट 21 मार्च से अवेलेबल होगा।