scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीInfinix Note 50s 5G+ : तगड़े AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ ये स्मार्टफोन; 64MP कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और…

Infinix Note 50s 5G+ : तगड़े AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ ये स्मार्टफोन; 64MP कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और…

स्मार्टफोन में 144Hz 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। इस स्मार्ट फोन में MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट लगा है। चेक करें Price

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 18, 2025 17:15 IST

Infinix Note 50s 5G+ Launched in India: Infinix ने आज अपने नोट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस नए स्मार्टफोन का नाम Infinix Note 50s 5G+ है। स्मार्टफोन में 144Hz 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। इस स्मार्ट फोन में MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट लगा है। 

advertisement

Infinix Note 50s 5G+ Price & Availability

Infinix ने Note 50s 5G+ को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। 8GB + 128GB वाले वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है, वहीं 8GB + 256GB वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। इसपर आप कार्ड डिस्काउंट लगाकर और सस्ते में फोन ले सकते हैं। 

इस फोन की पहली सेल 24 अप्रैल को दोपहर 12 बजे Flipkart पर शुरू होगी। यह फोन तीन कलर ऑप्शन Marine Drift Blue (Vegan Leather), Titanium Grey (Metallic Finish), और Burgundy Red (Metallic Finish) के साथ आता है। 

Infinix Note 50s 5G+ Specifications

Infinix Note 50s 5G+ में 6.78-इंच FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है। 

 इस स्मार्ट फोन में MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट लगा है। फोन 8GB रैम (एक्सपेंडेबल) और 256GB तक स्टोरेज के साथ आता है। स्मार्ट फोन में 5500mAh की बैटरी है, जो 45W ऑल-राउंड फ़ास्ट चार्ज 3.0 को सपोर्ट करती है।

कैमरा की बात करें तो इस फोन में 64MP Sony IMX682 मेन कैमरा है, जो 4K@30FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। साथ ही स्मार्टफोन में 13MP का फ्रंट कैमरा है। AIGC मोड और AI इरेज़र सहित अतिरिक्त AI-अधारित फोटोग्राफी टूल भी यूजर्स को मिलता है। 

फोन Android 15-आधारित XOS 15 पर चलता है, NOTE 50s 5G+ AI वॉलपेपर जनरेटर, AI राइटिंग असिस्टेंट और फ़ोलैक्स वॉयस असिस्टेंट जैसी एडवांस AI फीचर्स भी देता है। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है जो डिवाइस धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देता है। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 18, 2025