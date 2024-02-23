Ecofibre Leather के साथ भारत का पहला स्मार्टफोन लॉन्च

Vivo ने भारतीय बाजार में Y200e 5G Smartphone लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि Vivo Y200e भारत का पहला स्मार्टफोन है, जिसके बैक पैनल पर इकोफाइबर लेदर फिनिश के एंटी-स्टेन कोटिंग दिया गया है। वीवो Y200e 5G स्मार्टफोन IP5X डस्ट रेसिस्टेंस और IPX4 वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग से लैस है। इसके अलावा, फोन स्टेन, स्क्रेच, डेली UV एजिंग, वेयर रेसिस्टेंस और डेली स्वेट कोरोशन रेसिस्टेंस के साथ आता है।

प्राइस और अवेलेबलिटी

स्मार्टफोन वीवो Y200 5G का अपडेटेड वर्जन है, जिसे अक्टूबर-2023 में स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 चिप के साथ पैश किया गया था। अब कंपनी ने इसे नए स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिप ऑनबोर्ड के साथ मार्केट में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत 19,999 रुपए है। वीवो Y200e 5G को दो वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 19,999 रुपए और 8GB रैम + 128GB स्टोरेज की कीमत 20,999 रुपए है। फोन में दो कलर ब्लैक डायमंड और सैफ्रन ऑरेंज का ऑप्शन मिलता है। Y200e 5G भारत में वीवो इंडिया वेबसाइट, ईकॉमर्स वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर प्री-ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। इसकी सेल 27 फरवरी से शुरू होगी।

वीवो Y200e 5G स्पेसिफिकेशन्स

डिसप्ले

वीवो Y200e 5G में 6.67 इंच का अल्ट्रा विजन AMOLED डिसप्ले दिया गया है। यह FHD+ रिजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 394ppi पिक्सेल डेंसिटी, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और एक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आती है। डिवाइस डुअल स्पीकर से लैस है।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश लाइट के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का बोकेह लेंस और एक फ्लिकर सेंसर शामिल है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है।

प्रोसेसर और OS

डिवाइस एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) पर काम करता है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिप ऑनबोर्ड मिलता है।

प्रोसेसर और मैमोरी

प्रोसेसर के सपोर्ट में 6GB और 8GB LPDDR4X रैम और 8GB तक वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलता है। स्टोरेज के लिए 128GB की UFS 2.2 मैमोरी मिलती है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

बैटरी

पावर बैकअप के लिए फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

कनेक्टिविटी

डिवाइस डुअल सिम, 5G, वाई-फाई 802.11ac, ब्लूटूथ 5.0, GPS और एक USB-C पोर्ट जैसे ऑप्शन के साथ आता है। इसमें IP54-रेटेड डस्टप्रूफ और वॉटर-रेसिस्टेंट चेसिस है।