भारतीय मूल के करंदीप आनंद बने Disney के पहले CTO, संभालेंगे AI और टेक्नोलॉजी की कमान

The Walt Disney Company ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर फोकस बढ़ाते हुए पहली बार Chief Technology Officer (CTO) का पद बनाया है। कंपनी ने भारतीय मूल के टेक लीडर करंदीप आनंद को इस पद पर नियुक्त किया है। आनंद 2 अक्टूबर से Disney में Senior Executive Vice President और CTO के तौर पर काम शुरू करेंगे और सीधे CEO Josh D’Amaro को रिपोर्ट करेंगे।

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AI और टेक्नोलॉजी डिवीजन की जिम्मेदारी संभालेंगे आनंद

करंदीप आनंद नई भूमिका में Disney की एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और AI प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा वह कंपनी की प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीमों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी सिस्टम को और बेहतर बनाने का काम करेंगे।

Disney का कहना है कि यह नियुक्ति कंपनी की डिजिटल इनोवेशन और AI क्षमताओं को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी दुनिया भर के दर्शकों को ज्यादा बेहतर और कनेक्टेड अनुभव देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है।

करंदीप आनंद के साथ Character.AI की टेक्निकल टीम के कुछ सदस्य भी Disney से जुड़ सकते हैं।

Character.AI से Disney तक का सफर

Disney में आने से पहले करंदीप आनंद Character.AI के CEO थे। उनके नेतृत्व में कंपनी ने तेजी से विकास किया और AI प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में यूजर्स जुड़े। Disney के अनुसार, आनंद ने प्लेटफॉर्म के विस्तार के दौरान यूजर ट्रस्ट और सेफ्टी को प्राथमिकता दी।

इससे पहले वह फिनटेक कंपनी Brex में President और Chief Product Officer के पद पर रह चुके हैं। Meta में भी उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं, जहां वह Vice President of Ads & Business Products रहे।

करियर की शुरुआत में आनंद ने Microsoft में करीब 15 साल काम किया। वहां उन्होंने प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग से जुड़ी कई भूमिकाएं निभाईं और Azure प्लेटफॉर्म बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे।

करंदीप आनंद ने हैदराबाद स्थित International Institute of Information Technology से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की है।

Disney की AI और डिजिटल रणनीति को मिलेगा नया विस्तार

Disney CEO Josh D’Amaro ने कहा कि आनंद कंपनी की तीन प्राथमिकताओं में मदद करेंगे शानदार स्टोरीटेलिंग, क्रिएटिविटी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और One Disney के रूप में काम करना।

Disney अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म Disney+ के जरिए दर्शकों से सीधा जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। कंपनी का लक्ष्य टेक्नोलॉजी और AI की मदद से फिल्मों, शो और कैरेक्टर्स के अनुभव को और बेहतर बनाना है।

करंदीप आनंद ने कहा कि वह Disney की मौजूदा टेक्नोलॉजी क्षमताओं को आगे बढ़ाने और दुनिया भर के फैन्स को नए तरीकों से Disney की कहानियों और कैरेक्टर्स से जोड़ने के लिए उत्साहित हैं।