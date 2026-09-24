PB Fintech के शेयर में 28% की भारी गिरावट! जानिए IRDAI से जुड़ा क्या है पूरा मामला

Policybazaar और Paisabazaar की पैरेंट कंपनी PB Fintech Ltd के शेयर गुरुवार के कारोबार में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के कमीशन, Expenses of Management (EoM) और डिस्ट्रीब्यूशन सुधारों पर कंसल्टेशन पेपर जारी करने के बाद शेयर में बिकवाली बढ़ी। BSE पर शेयर 28% तक गिरकर 1,360.80 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया।

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कमीशन में बदलाव से कारोबार पर असर की चिंता

ब्रोकरेज Emkay Global के मुताबिक प्रस्तावित सुधारों का मकसद मिस-सेलिंग की समस्या से निपटना और इंश्योरेंस को ज्यादा किफायती बनाना है। हालांकि, ब्रोकरेज ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन में बड़ी कटौती से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार आर्थिक रूप से कमजोर और कम आकर्षक हो सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि इसका असर रेगुलेटर के इंश्योरेंस ग्रोथ एजेंडा और ‘Insurance for All by 2047’ पर भी पड़ सकता है।

WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रांति बठिनी ने कहा कि कमीशन से जुड़े प्रस्ताव PB Fintech जैसी कंपनियों के लिए नकारात्मक हो सकते हैं। उन्होंने मध्यम से छोटी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों के लिए तेजी में बिकवाली पर विचार करने की बात कही।

चार्ट पर भी दबाव

Tips2trades के सेबी-रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने कहा कि PB Fintech का शेयर डेली चार्ट पर मंदी के संकेत दे रहा है। उनके मुताबिक 1,590 रुपये पर मजबूत रेजिस्टेंस है, जबकि 1,350 रुपये के नीचे डेली क्लोजिंग से शेयर 1,278 रुपये तक जा सकता है।

Master Capital Services के चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह ने भी शेयर को चार्ट पर कमजोर बताया। उनके मुताबिक शेयर निकट अवधि में 1,250 रुपये तक फिसल सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 1,420 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है।

गिरावट सिर्फ PB Fintech तक सीमित नहीं रही। Max Financial Services, ICICI Prudential Life, HDFC Life, SBI Life और Star Health के शेयर भी सत्र के दौरान नीचे कारोबार कर रहे थे।

CEO के इस्तीफे की खबर को बताया गलत

इस बीच PB Fintech ने हाल में यशिश दहिया के इस्तीफे या पद छोड़ने की खबरों को गलत बताया था। कंपनी ने कहा कि दहिया चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर बने हुए हैं और उन्होंने पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं जताया है।