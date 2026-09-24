scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीअब नंबर शेयर किए बिना करें चैट! X ने लॉन्च किया नया X Number फीचर

अब नंबर शेयर किए बिना करें चैट! X ने लॉन्च किया नया X Number फीचर

अब X यूजर्स को किसी से बात करने के लिए अपना फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर पेश किया है, जो प्राइवेट कोड के जरिए बातचीत की सुविधा देता है। आखिर यह फीचर कैसे काम करता है और इसमें क्या खास है, जानिए पूरी खबर में।

Advertisement
Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 24, 2026 12:43 IST

In Short

  • X Number फीचर से बिना फोन नंबर शेयर किए कर सकेंगे चैट और कॉल
  • बातचीत के लिए सामने वाले को फॉलो करना जरूरी नहीं होगा
  • नया कोड बनाने पर पुराना X Number काम करना बंद कर देगा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से अब लोग बिना अपना फोन नंबर शेयर किए किसी से चैट या कॉल कर सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को फॉलो करना भी जरूरी नहीं होगा।

advertisement

एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आए इस नए फीचर का नाम X Number है। इसकी मदद से यूजर्स एक प्राइवेट कोड बना सकते हैं, जिसे शेयर करके दूसरे व्यक्ति से बातचीत शुरू की जा सकती है। यानी फोन नंबर निजी रहेगा और X के जरिए चैट या कॉल की जा सकेगी।

क्या है X Number फीचर?

कई बार लोग किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेसी की वजह से अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहते। वहीं कई बार वे सामने वाले व्यक्ति को फॉलो भी नहीं करना चाहते। ऐसे यूजर्स के  लिए X Number फीचर मददगार हो सकता है।

X Number कोई असली फोन नंबर नहीं है, बल्कि यह एक प्राइवेट कोड है। यूजर इस कोड को बना सकता है और जिसे वह चैट या कॉल करना चाहता है, उसके साथ शेयर कर सकता है। कोड शेयर करने के बाद दोनों लोग X पर बातचीत कर सकते हैं।

बिना फॉलो किए कर सकेंगे चैट और कॉल

X Number फीचर की सबसे खास बात यह है कि बातचीत शुरू करने के लिए दोनों यूजर्स का एक-दूसरे को फॉलो करना जरूरी नहीं होगा। सिर्फ प्राइवेट कोड शेयर करके चैट शुरू की जा सकती है।

यह फीचर सिर्फ मैसेजिंग तक सीमित नहीं है। इसकी मदद से यूजर्स कॉल और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि, कॉल और वीडियो कॉल का विकल्प X की प्राइवेसी सेटिंग्स पर निर्भर करेगा।

Image Credit: AAJ TAK

कोड बदलते ही पुराना संपर्क हो जाएगा बंद

X Number फीचर में यूजर अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई यूजर अपना X Number रिफ्रेश करके नया कोड बना लेता है, तो पुराना कोड काम करना बंद कर देगा।

इसका मतलब है कि पुराने कोड के जरिए कोई भी व्यक्ति दोबारा संपर्क नहीं कर पाएगा। नया कोड बनाने के बाद पुराने संपर्क को ब्लॉक किया जा सकता है।

प्राइवेसी के लिए बनाया गया फीचर

X Number का मकसद यूजर्स को बिना फोन नंबर शेयर किए बातचीत की सुविधा देना है। यह एक प्राइवेट कोड के रूप में काम करता है, जिससे X पर चैट और कॉल की जा सकती है।

advertisement

यानी अब यूजर्स अपना नंबर निजी रखते हुए भी दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं। X Number फीचर यूजर्स को बातचीत के दौरान अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने का विकल्प देता है।

Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 24, 2026