45 की उम्र में ₹1 करोड़ जमा हैं तो क्या ले सकते हैं रिटायरमेंट? जानिए किन बातों पर निर्भर करेगा पूरा हिसाब

45 साल की उम्र में अगर आपके पास ₹1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस है तो यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन सिर्फ इस रकम के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि आप आर्थिक रूप से रिटायरमेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं। रिटायरमेंट के लिए यह देखना जरूरी है कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं, आपके खर्च कितने हैं, महंगाई कितनी बढ़ सकती है और भविष्य में स्वास्थ्य से जुड़े खर्च कितने हो सकते हैं।

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अगर कोई व्यक्ति 45 साल की उम्र में ₹1 करोड़ जमा कर चुका है और 60 साल की उम्र में रिटायर होने की योजना बना रहा है, तो उसके पास कॉर्पस बढ़ाने के लिए करीब 15 साल का समय बचा है।

सबसे पहले समझें रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे चाहिए

रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला कदम यह पता लगाना है कि काम छोड़ने के बाद हर महीने कितनी आय की जरूरत होगी। इसके लिए मौजूदा घरेलू खर्चों का आकलन करना जरूरी है।

कुछ खर्च जैसे ऑफिस आने-जाने का खर्च या लोन की किस्तें रिटायरमेंट के बाद कम हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य, यात्रा और जीवनशैली से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं।

ऐसे में आज जमा किया गया ₹1 करोड़ भविष्य के अंतिम रिटायरमेंट लक्ष्य की गारंटी नहीं है। इसे मौजूदा कॉर्पस के तौर पर देखना चाहिए और आगे भी निवेश जारी रखना चाहिए।

महंगाई और स्वास्थ्य खर्च का रखना होगा ध्यान

रिटायरमेंट प्लानिंग में महंगाई एक अहम फैक्टर है। अगर 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा है और रिटायरमेंट करीब 15 साल बाद होना है, तो इस दौरान महंगाई के कारण जीवनशैली को बनाए रखने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है।

इसके अलावा स्वास्थ्य खर्च भी एक बड़ी चिंता हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल खर्च बढ़ सकते हैं और ये सामान्य घरेलू खर्चों से ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अलग से मेडिकल और इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

लंबी उम्र के लिए तैयार रहना जरूरी

रिटायरमेंट के बाद कॉर्पस को लंबे समय तक चलाना पड़ सकता है। 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाला व्यक्ति 25 से 30 साल या उससे ज्यादा समय तक अपने खर्चों के लिए इस पैसे पर निर्भर रह सकता है।

इसलिए रिटायरमेंट को किसी तय अवधि वाले वित्तीय लक्ष्य की तरह नहीं देखा जा सकता। इसमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पैसा जीवनभर नियमित खर्चों को संभाल सके।

45 की उम्र में अभी भी बढ़ाया जा सकता है कॉर्पस

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45 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए तैयारी पूरी करने का समय खत्म नहीं होता। नियमित निवेश और आय बढ़ने के साथ बचत बढ़ाने से अगले 15 साल में कॉर्पस को और मजबूत किया जा सकता है।

रिटायरमेंट के करीब पहुंचने पर सिर्फ पैसा जमा करना ही नहीं, बल्कि यह तय करना भी जरूरी है कि कॉर्पस का कितना हिस्सा निवेश में रखा जाए, कितनी रकम आसानी से उपलब्ध रहे और नियमित आय के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाए।

हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है ₹1 करोड़ का मतलब

रिटायरमेंट के लिए कोई एक तय रकम सभी लोगों के लिए सही नहीं होती। ₹1 करोड़ किसी एक परिवार के लिए पर्याप्त हो सकता है, जबकि किसी दूसरे परिवार के लिए खर्च, जिम्मेदारियों और जीवनशैली के आधार पर कम पड़ सकता है।

एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अनराग गुप्ता के मुताबिक, रिटायरमेंट प्लानिंग में समय-समय पर खर्च, महंगाई, परिवार की जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य जरूरतों और रिटायरमेंट उम्र को ध्यान में रखते हुए योजना की समीक्षा करते रहना चाहिए। आखिरकार रिटायरमेंट की तैयारी सिर्फ ₹1 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बचत भविष्य के खर्चों और जरूरतों को लंबे समय तक पूरा कर सके।