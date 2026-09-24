बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' का दबदबा जारी, जल्द छू सकती है ₹400 करोड़ की कमाई, जानिए 'मिर्जापुर' का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर इस समय 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर: द मूवी' के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कमाई के मामले में 'हनुमान अंश' लगातार आगे चल रही है। फिल्म ने भारत नेट कलेक्शन और वर्ल्डवाइड ग्रॉस दोनों में 'मिर्जापुर: द मूवी' पर बढ़त बना रखी है।

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'हनुमान अंश' ने थिएटर में सातवें हफ्ते में पहुंचने के बाद भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिल्म ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचना जारी रखा है और अब इसकी नजर जल्द ही ₹400 करोड़ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर है।

'हनुमान अंश' की कमाई ₹372 करोड़ के पार

Sacnilk के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने 48वें दिन भारत में करीब ₹4 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। फिल्म ने यह कमाई 7,358 शो के जरिए की। हालांकि यह पिछले दिन की ₹4.90 करोड़ की कमाई से करीब 18.37% कम रही।

इस नए आंकड़े के साथ फिल्म का भारत नेट कलेक्शन लगभग ₹284.93 करोड़ पहुंच गया है। वहीं घरेलू ग्रॉस कलेक्शन करीब ₹336.45 करोड़ हो चुका है। विदेशों से फिल्म ने करीब ₹35.75 करोड़ कमाए हैं, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹372.20 करोड़ हो गया है।

फिल्म की खास बात यह है कि सातवें हफ्ते में भी इसकी कमाई बनी हुई है। 47वें दिन फिल्म के शो की ऑक्यूपेंसी करीब 26% रही थी। खासकर शाम और रात के शो में दर्शकों की संख्या बेहतर देखने को मिली।

'मिर्जापुर: द मूवी' की कमाई भी मजबूत

वहीं दूसरी तरफ 'मिर्जापुर: द मूवी' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि यह 'हनुमान अंश' से पीछे चल रही है। फिल्म ने 19वें दिन भारत में करीब ₹2.15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया।

फिल्म 4,419 शो के साथ सिनेमाघरों में चल रही थी। इसके कुल कलेक्शन की बात करें तो भारत में इसका नेट कलेक्शन ₹221.65 करोड़ और भारत ग्रॉस कलेक्शन ₹263.84 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब ₹322.59 करोड़ रहा, जिसमें ओवरसीज कमाई भी शामिल है।

हालांकि थिएटर रन आगे बढ़ने के साथ फिल्म की रोजाना कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है।

'हनुमान अंश' ने बनाई बड़ी बढ़त

कमाई के आंकड़ों में 'हनुमान अंश' फिलहाल 'मिर्जापुर: द मूवी' से काफी आगे है। भारत नेट कलेक्शन में दोनों फिल्मों के बीच करीब ₹63 करोड़ का अंतर है। वहीं वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई में भी 'हनुमान अंश' करीब ₹48 करोड़ की बढ़त बनाए हुए है।

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जहां 'मिर्जापुर: द मूवी' को अपनी फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता और स्टार कास्ट का फायदा मिला, वहीं 'हनुमान अंश' एक लंबे समय तक चलने वाली सफल फिल्म बनकर सामने आई है।