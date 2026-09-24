Apple ने भारत में लॉन्च किए नए Mac mini और Mac Studio, M6 और M5 Ultra चिप के साथ कीमत 99,900 रुपये से शुरू

Apple ने भारत में अपने नए Mac mini और Mac Studio डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए हैं। कंपनी ने इनमें नए Apple silicon चिप्स दिए हैं, जिनमें Mac mini के लिए M6 और M5 Pro और Mac Studio के लिए M5 Max और M5 Ultra शामिल हैं। Apple का कहना है कि नए डिवाइस बेहतर परफॉर्मेंस, ऑन-डिवाइस AI फीचर्स और नए macOS 27 Golden Gate के साथ आते हैं।

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नए Mac mini और Mac Studio को Apple Store, Apple Store ऑनलाइन, Apple Store ऐप और Apple अधिकृत रिटेलर्स से खरीदा जा सकता है। भारत में Mac mini M6 की शुरुआती कीमत 99,900 रुपये है, जबकि M5 Pro मॉडल की कीमत 2,09,900 रुपये से शुरू होती है। वहीं Mac Studio M5 Max की कीमत 2,79,900 रुपये और M5 Ultra मॉडल की कीमत 6,29,900 रुपये से शुरू होती है।

नए Mac mini में मिलेगा तेज AI और बेहतर परफॉर्मेंस

Apple का नया Mac mini M6 चिप के साथ आता है, जिसमें 12-कोर CPU, 12-कोर GPU और Neural Accelerators दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, यह पिछली पीढ़ी की तुलना में AI परफॉर्मेंस में 4 गुना, ग्राफिक्स और स्टोरेज में 2 गुना और CPU परफॉर्मेंस में 40 प्रतिशत तक तेज है।

Mac mini M6 में 16GB यूनिफाइड मेमोरी मिलती है, जिसे 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 170 GB प्रति सेकंड तक मेमोरी बैंडविड्थ दी गई है।

वहीं Mac mini M5 Pro को वीडियो एडिटिंग, गेम डेवलपमेंट और ज्यादा पावर वाले कामों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 18-कोर CPU, 20-कोर GPU और 64GB तक यूनिफाइड मेमोरी का सपोर्ट मिलता है।

दोनों मॉडलों में Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और 2.5 Gb Ethernet जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं।

Mac Studio में M5 Max और M5 Ultra की ताकत

पेशेवर यूजर्स के लिए Apple ने Mac Studio लॉन्च किया है, जो 3D डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स, AI और वीडियो प्रोडक्शन जैसे कामों के लिए बनाया गया है।

Mac Studio M5 Max में 18-कोर CPU, 40-कोर GPU और 128GB तक यूनिफाइड मेमोरी का सपोर्ट मिलता है। वहीं M5 Ultra मॉडल में 36-कोर CPU, 80-कोर GPU और 512GB तक यूनिफाइड मेमोरी दी गई है।

Apple के मुताबिक, Mac Studio M5 Ultra 8K वीडियो एडिटिंग, VFX रेंडरिंग और बड़े AI मॉडल को डिवाइस पर चलाने जैसे कामों के लिए बनाया गया है। इसमें Thunderbolt 5 सपोर्ट भी मिलता है, जो 120 GB प्रति सेकंड तक डेटा ट्रांसफर स्पीड देता है।

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macOS 27 Golden Gate के साथ AI फीचर्स

नए Mac mini और Mac Studio macOS 27 Golden Gate पर चलते हैं। इनमें Apple Intelligence और Siri AI जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Siri AI अब यूजर के मैसेज, ईमेल और फोटो से जुड़ी जानकारी को समझकर बेहतर जवाब दे सकेगा। इसके अलावा Safari में टैब ऑर्गनाइजेशन, वेबसाइट अलर्ट, Shortcuts ऑटोमेशन और एडवांस फोटो एडिटिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।

Apple ने शिक्षा क्षेत्र के लिए भी कीमतें कम रखी हैं। भारत में एजुकेशन ग्राहकों के लिए Mac mini M6 की कीमत 88,900 रुपये और Mac mini M5 Pro की कीमत 1,97,900 रुपये से शुरू होती है।