SBI ग्राहकों की मौज! बिना पेपरवर्क के YONO ऐप से बन जाएगा क्रेडिट कार्ड- जानिए पूरी डिटेल

SBI Card ने ग्राहकों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब SBI के ग्राहक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के आधार पर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए YONO प्लेटफॉर्म से आवेदन कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाया गया है, जिसमें आवेदन करने में करीब 10 मिनट का समय लगेगा।

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यह नई सुविधा 23 सितंबर को लॉन्च की गई है। इसके तहत SBI में फिक्स्ड डिपॉजिट रखने वाले ग्राहक चार तरह के सिक्योर्ड Advantage SBI Card वेरिएंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें SBI Card Elite, SBI Card Prime, SimplyCLICK SBI Card और SimplySAVE SBI Card शामिल हैं।

YONO पर पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल और पेपरलेस

नई सुविधा के तहत ग्राहक YONO प्लेटफॉर्म पर जाकर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी तरह के फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक डिजिटल तरीके से आवेदन पूरा कर सकेंगे।

यह कार्ड ग्राहक के SBI फिक्स्ड डिपॉजिट के आधार पर जारी किया जाएगा। यानी FD इस कार्ड के लिए सिक्योरिटी के तौर पर काम करेगी। इसके साथ ग्राहकों को सामान्य क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं भी मिलेंगी।

SBI Card का कहना है कि इस डिजिटल सुविधा का उद्देश्य सिक्योर्ड क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाना है। कंपनी ने इसे ग्राहकों के लिए तेज और सुविधाजनक आवेदन प्रक्रिया के तौर पर पेश किया है।

चार अलग-अलग कार्ड विकल्प मिलेंगे

इस नई सुविधा की खास बात यह है कि ग्राहकों को सिर्फ एक सिक्योर्ड कार्ड का विकल्प नहीं मिलेगा, बल्कि वे चार अलग-अलग Advantage SBI Card वेरिएंट में से चुनाव कर सकेंगे।

ग्राहक अपनी जरूरत और खर्च की आदतों के हिसाब से SBI Card Elite, SBI Card Prime, SimplyCLICK SBI Card और SimplySAVE SBI Card में से किसी एक को चुन सकते हैं। इन सभी विकल्पों को YONO के जरिए एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।

क्रेडिट प्रोफाइल बनाने में मिलेगी मदद

FD-backed सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प हो सकता है, जो अपना क्रेडिट प्रोफाइल बनाना या मजबूत करना चाहते हैं। SBI Card के मुताबिक, यह सुविधा ग्राहकों को औपचारिक क्रेडिट सिस्टम से जुड़ने में मदद कर सकती है।

SBI Card की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सलिला पांडे ने कहा कि ग्राहक अब आसान और सुविधाजनक तरीके से सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फिक्स्ड डिपॉजिट के आधार पर मिलने वाले इस कार्ड के लिए डिजिटल जर्नी को आसान बनाया गया है।

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YONO और SBI Card को जोड़ने की पहल

SBI Card ने कहा कि यह पहल SBI के YONO डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म और उसके क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को जोड़ती है। कंपनी के अनुसार, यह डिजिटल-फर्स्ट ग्राहक अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।

अब ग्राहक बिना ब्रांच जाए YONO के माध्यम से सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट कार्ड की सिक्योरिटी देगा और डिजिटल प्रक्रिया आवेदन को तेज बनाने में मदद करेगी।