Zoho के श्रीधर वेम्बू का दावा, AI से 10 गुना तक बढ़ सकती है डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया को तेजी से बदल रहा है। Zoho के को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू का कहना है कि AI की मदद से डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी आने वाले समय में कई गुना बढ़ सकती है। उनके मुताबिक, अभी भी कंपनियां AI की मदद से सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया में 30 से 50 फीसदी तक सुधार देख रही हैं।

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AI से डेवलपर्स का काम हो सकता है कई गुना तेज

CNBC-TV18 के साथ बातचीत में श्रीधर वेम्बू ने कहा कि AI आने वाले समय में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को 4 से 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी के और बेहतर होने पर यह क्षमता 10 गुना तक पहुंच सकती है।

उन्होंने बताया कि AI का इस्तेमाल अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है। इससे कोडिंग, टेस्टिंग और प्रोडक्ट रिलीज जैसी प्रक्रियाओं में तेजी आ रही है।

वेम्बू के मुताबिक, अभी डेवलपर्स AI टूल्स का इस्तेमाल करके काम को आसान बना रहे हैं, लेकिन भविष्य में AI सॉफ्टवेयर बनाने के और ज्यादा हिस्सों को संभाल सकेगा।

AI के दौर में डोमेन नॉलेज होगी ज्यादा जरूरी

श्रीधर वेम्बू का मानना है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल से डेवलपर्स की भूमिका भी बदल सकती है। जैसे-जैसे AI कोडिंग और तकनीकी कामों में मदद करेगा, वैसे-वैसे किसी खास इंडस्ट्री की समझ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी।

उनके अनुसार, भविष्य में ऐसे सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ेगी जो किसी खास सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हों। इससे डेवलपर्स के लिए सिर्फ तकनीकी जानकारी ही नहीं, बल्कि बिजनेस और इंडस्ट्री की समझ भी जरूरी होगी।

Zoho बढ़ा रही AI और SaaS पर पकड़

श्रीधर वेम्बू का यह बयान ऐसे समय आया है जब Zoho अपने AI और SaaS पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ा रही है।

कंपनी ने हाल ही में Zia Chat लॉन्च किया है, जो एक AI इंटरफेस है। इसकी मदद से कर्मचारी कंपनी की जानकारी खोज सकते हैं, बिजनेस संदर्भ समझ सकते हैं और अलग-अलग एप्लिकेशन में काम कर सकते हैं।

इसके अलावा Zoho ने वर्टिकल SaaS सेगमेंट में भी विस्तार किया है। कंपनी रिटेल, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थकेयर, एजुकेशन, रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उपलब्ध करा रही है।