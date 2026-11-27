आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के साथ लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स में बड़े बदलाव कर रही हैं। अब HP ने भारतीय बाजार में एक ऐसा प्रीमियम लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसे खास तौर पर डेवलपर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का मकसद यूजर्स को क्लाउड सर्विस पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना AI से जुड़े काम करने की सुविधा देना है। आइए जानते हैं इस लैपटॉप की कीमत, फीचर्स और खासियतों के बारे में।

advertisement

कितनी है कीमत और कब होगी डिलीवरी?

HP OmniBook Ultra 16 की भारत में शुरुआती कीमत 5,49,999 रुपये रखी गई है। ग्राहक इसे HP के ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। लैपटॉप एक्लिप्स ग्रे कलर में उपलब्ध है और इसकी शिपिंग 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड से खरीदारी करने पर 40,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है।

मिलेगा 128GB तक का मेमोरी सपोर्ट

लैपटॉप में NVIDIA RTX Spark N1X प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें मल्टी-कोर CPU के साथ इंटीग्रेटेड ब्लैकवेल RTX ग्राफिक्स मिलते हैं। इसमें 128GB तक LPDDR5x यूनिफाइड मेमोरी का सपोर्ट दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह FP4 में 1 पेटाफ्लॉप तक की AI परफॉर्मेंस देने में सक्षम है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

लैपटॉप पर ही चला सकेंगे AI मॉडल

यह लैपटॉप NVIDIA के CUDA प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी मदद से यूजर्स सपोर्टेड AI मॉडल, ऐप्लिकेशन और AI एजेंट सीधे लैपटॉप पर चला सकेंगे। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग और 3D रेंडरिंग जैसे भारी काम भी किए जा सकेंगे।

मिलेगी 16 इंच की OLED स्क्रीन

HP के इस लैपटॉप में 16 इंच की 3K OLED टचस्क्रीन दी गई है। इसका रिजॉल्यूशन 2880 x 1800 पिक्सल है और इसमें 120Hz तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। स्क्रीन 100% DCI-P3 कलर कवरेज और VESA DisplayHDR True Black 1000 सर्टिफिकेशन के साथ आती है।

डिजाइन और कूलिंग का भी रखा गया ध्यान

लैपटॉप को ज्यादा गर्म होने से बचाने और हवा की आवाजाही बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने नया टावर हिंज और ट्रंक थर्मल आर्किटेक्चर दिया है। इसकी बॉडी मेटल की है और पिछले हिस्से की मोटाई करीब 15.7mm है।

बैटरी और कनेक्टिविटी फीचर्स

लैपटॉप में 99Wh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ बॉक्स में 140W का GaN चार्जर मिलेगा। इसमें चार स्पीकर, 5MP का IR कैमरा और हैप्टिक टचपैड दिया गया है। टचपैड पर जेस्चर की मदद से वॉल्यूम और स्क्रीन की ब्राइटनेस कंट्रोल की जा सकती है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, दो USB टाइप-C पोर्ट, दो USB टाइप-A पोर्ट, HDMI 2.1 और माइक्रो SD कार्ड रीडर दिया गया है। हालांकि, इसकी ऊंची कीमत को देखते हुए यह लैपटॉप मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें AI और क्रिएटिव काम के लिए ज्यादा पावरफुल मशीन की जरूरत है।