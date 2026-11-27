भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर इस समय दुनियाभर की नजरें टिकी हैं। एक तरफ देश में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमजोर मानसून, बढ़ती लागत और वैश्विक तनाव जैसी चुनौतियां भी हैं। ऐसे में जीडीपी ग्रोथ को लेकर अलग-अलग आर्थिक संस्थाओं और एक्सपर्ट्स ने अपने अनुमान जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रह सकती है और आगे क्या चुनौतियां हैं।

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7.4 से 7.8% तक ग्रोथ का अनुमान

सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) 30 नवंबर को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर के जीडीपी आंकड़े जारी करेगा। रॉयटर्स के 43 अर्थशास्त्रियों के सर्वे में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान है। वहीं, इन्फॉर्मिस्ट के 15 अर्थशास्त्रियों के सर्वे में यह अनुमान 7.7% है। दोनों अनुमान आरबीआई के 7.2% और वित्त मंत्रालय के 7.35% के अनुमान से ज्यादा हैं। पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही थी।

SBI समेत अन्य संस्थाओं का क्या है अनुमान?

एसबीआई रिसर्च ने जीडीपी ग्रोथ करीब 7.8%, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7.4 से 7.5%, इक्रा ने 7.5% और केयरएज रेटिंग्स ने 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्मल बंग ने अपना जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.1% से बढ़ाकर 7.6% और ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ अनुमान 7.1% से बढ़ाकर 8% कर दिया है।

किन वजहों से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती?

घरेलू मांग, मैन्युफैक्चरिंग और निवेश से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, दूसरी तिमाही में 88% प्रमुख आर्थिक इंडिकेटर्स में तेजी दिखी, जबकि पहली तिमाही में यह आंकड़ा 86% था। वहीं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगस्त के 52.8 से बढ़कर अक्टूबर में 54.7 हो गया।

प्रतीकात्मक तस्वीर

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का कैसा रहेगा प्रदर्शन?

इक्रा के मुताबिक, ऑटो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रबर, प्लास्टिक और नॉन-मेटैलिक मिनरल प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग GVA ग्रोथ पिछली तिमाही के 9.2% से घटकर 8.2% रह सकती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.8%, मैन्युफैक्चरिंग 9.5%, माइनिंग 4.5% और कंस्ट्रक्शन ग्रोथ 6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्मल बंग के मुताबिक, कंस्ट्रक्शन समेत सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9.2% और कंस्ट्रक्शन को छोड़कर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.6% रह सकती है। कंपनियों के मुनाफे और यूटिलिटी सेक्टर से भी सपोर्ट मिलेगा।

कमजोर मानसून बढ़ा सकता है चिंता

केयरएज के मुताबिक, कमजोर मानसून के चलते कृषि GVA ग्रोथ 0.8% रह सकती है, जो एक साल पहले 3.6% थी। वहीं, निर्मल बंग ने कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों की ग्रोथ 3% रहने का अनुमान लगाया है।

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आगे कैसी रहेगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार?

वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कमजोर मानसून, ग्रामीण मांग में सुस्ती, महंगी ऊर्जा, बढ़ती उत्पादन लागत और वैश्विक तनाव का असर ग्रोथ पर पड़ सकता है। पिछले साल के आंकड़ों से तुलना यानी बेस इफेक्ट भी ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, 30 नवंबर को जारी होने वाले आंकड़ों से अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की तस्वीर और साफ होगी।