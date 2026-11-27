गुरुग्राम में सार्वजनिक सफाई और पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। नगर निगम गुरुग्राम ने 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच अलग-अलग नागरिक और पर्यावरण संबंधी उल्लंघनों के मामलों में 1,420 चालान काटे हैं। इन पर कुल ₹52.42 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा मामले प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल से जुड़े रहे, जबकि निर्माण कार्यों और धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सबसे ज्यादा आर्थिक जुर्माना लगाया गया।

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प्रतिबंधित पॉलीथिन इस्तेमाल करने पर सबसे ज्यादा चालान

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, इस अवधि में प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। इस मामले में कुल 576 चालान काटे गए और ₹4.56 लाख का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने के 227 मामले सामने आए। इसके लिए ₹22,700 का जुर्माना वसूला गया। कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं करने पर भी 189 चालान काटे गए, जिनसे ₹94,500 का जुर्माना लगाया गया।

निर्माण और धूल नियंत्रण के नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना

निर्माण कार्यों से जुड़े नियमों और धूल नियंत्रण के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर नगर निगम ने सबसे ज्यादा आर्थिक जुर्माना लगाया। निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर 45 चालान काटे गए और ₹15.40 लाख का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा, नगर निगम आयुक्त के धूल नियंत्रण से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर 59 चालान काटे गए। इन मामलों में ₹14.75 लाख का जुर्माना लगाया गया। निर्माण सामग्री को बिना ढके ले जाने के 23 मामलों में ₹1.15 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं, निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे यानी C&D Waste के 21 मामलों में ₹4.40 लाख की पेनल्टी लगाई गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कचरा जलाने और पानी बर्बाद करने वालों पर भी कार्रवाई

नगर निगम ने खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। इस दौरान कचरा जलाने के 109 चालान काटे गए और ₹5.45 लाख का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, पानी बर्बाद करने के 74 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल ₹1.25 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, कूड़ा फैलाने, अवैध तरीके से कचरा फेंकने और बरसाती पानी की नालियों में अनधिकृत कनेक्शन से जुड़े 21 मामलों में कुल ₹2.10 लाख का जुर्माना लगाया गया।

सार्वजनिक जगहों पर गंदगी और धूम्रपान करने वालों पर भी शिकंजा

नगर निगम की कार्रवाई सिर्फ कचरे और निर्माण संबंधी नियमों तक सीमित नहीं रही। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने के 46 मामलों में ₹9,200 का जुर्माना लगाया गया। खुले में शौच करने के 16 मामलों में ₹8,000 की पेनल्टी लगाई गई।

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इसके अलावा, सेप्टेज से जुड़े दो मामलों में ₹50,000, अवैध मीट की दुकानों के दो मामलों में ₹10,000 और सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने के दो मामलों में ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया। नालियों में पशुओं का गोबर डालने के तीन मामलों में ₹15,000 की पेनल्टी लगाई गई। वहीं, एक बल्क वेस्ट जनरेटर पर कूड़ा फैलाने या अवैध तरीके से कचरा डालने के लिए ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया।

नियम तोड़ने वालों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

MCG कमिश्नर डॉ. पंकज ने कहा कि सार्वजनिक सफाई, पर्यावरण और लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने साफ किया कि कचरा जलाने, प्रतिबंधित पॉलीथिन इस्तेमाल करने, धूल नियंत्रण के नियम तोड़ने और सार्वजनिक जगहों पर कचरा फैलाने जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।