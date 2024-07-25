HP ने भारत में EliteBook Ultra, OmniBook X Co-Pilot Plus AI लैपटॉप किया लॉन्च

HP ने भारत में अपने दो नए लैपटॉप, HP EliteBook Ultra और Omnibook X कॉपायलट प्लस एआई, लॉन्च किए हैं। ये लैपटॉप उच्च तकनीकी विशेषताओं और AI क्षमताओं के साथ आते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को एक नई और बेहतर कंप्यूटिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

HP EliteBook Ultra

विशेषताएँ और डिजाइन: HP EliteBook Ultra एक प्रीमियम लैपटॉप है जो व्यवसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसमें एक हल्का और पतला डिजाइन है, जो इसे पोर्टेबल बनाता है। लैपटॉप में 13.3 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, जो स्पष्ट और जीवंत चित्र प्रदान करता है। इसमें स्नैपड्रैगन एक्स एलाइट प्रोसेसर है, जो उच्च प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करता है। HP ने इस लैपटॉप में AI क्षमताओं को शामिल किया है, जिससे उपयोगकर्ता को स्मार्ट और तेज़ कार्य करने में मदद मिलती है।

बैटरी जीवन: HP EliteBook Ultra की बैटरी जीवन 26 घंटे तक की है, जो इसे एक लंबी अवधि के लिए उपयोग करने के लिए आदर्श बनाती है। यह व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो अक्सर यात्रा पर होते हैं और उन्हें लंबे समय तक बैटरी की आवश्यकता होती है।

कीमत: HP EliteBook Ultra की कीमत 1,69,934 रुपये रखी गई है। यह प्रीमियम लैपटॉप श्रेणी में आता है, लेकिन इसकी विशेषताओं और प्रदर्शन के कारण यह निवेश करने के लिए एक अच्छा विकल्प है।

Omnibook X Co-pilot Plus

विशेषताएँ और डिजाइन: Omnibook X कॉपायलट प्लस एक और शानदार लैपटॉप है, जो HP द्वारा पेश किया गया है। यह लैपटॉप भी स्नैपड्रैगन एक्स एलाइट प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। इसका डिजाइन भी हल्का और पतला है, जो इसे उपयोग में आसान बनाता है। इस लैपटॉप में कॉपायलट प्लस AI तकनीक शामिल है, जो उपयोगकर्ताओं को कार्यों को जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करती है। यह तकनीक उपयोगकर्ताओं को उनके कार्यों में सहायता करती है, जैसे कि डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना और अन्य कार्य।

बैटरी जीवन: Omnibook X की बैटरी जीवन भी 26 घंटे तक की है, जो इसे लंबे समय तक उपयोग करने के लिए आदर्श बनाती है।

कीमत: Omnibook X की कीमत 1,39,999 रुपये है। यह एक प्रतिस्पर्धी मूल्य है, विशेषकर उन उपयोगकर्ताओं के लिए जो एक शक्तिशाली और एआई-सक्षम लैपटॉप की तलाश में हैं।

AI क्षमताएँ: दोनों लैपटॉप में AI क्षमताएँ शामिल हैं, जो उपयोगकर्ताओं को स्मार्ट कार्य करने में मदद करती हैं। HP का कॉपायलट प्लस AI तकनीक उपयोगकर्ताओं को उनके कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है। यह तकनीक विभिन्न कार्यों को स्वचालित करने, डेटा को समझने और उपयोगकर्ताओं को बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है।

उपलब्धता: HP EliteBook Ultra और Omnibook X दोनों ही HP ऑनलाइन स्टोर और HP वर्ल्ड स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। इनकी प्री-बुकिंग पिछले सप्ताह शुरू हुई थी, और अब ये बाजार में उपलब्ध हैं।

HP के ये नए लैपटॉप, EliteBook Ultra और Omnibook X, उच्च तकनीकी विशेषताओं और AI क्षमताओं के साथ आते हैं, जो उन्हें व्यवसायिक और व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। लंबे बैटरी जीवन, हल्का डिजाइन और शक्तिशाली प्रदर्शन के साथ, ये लैपटॉप उन उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श हैं जो एक प्रीमियम अनुभव की तलाश में हैं।

इनकी कीमतें भी प्रतिस्पर्धी हैं, और HP ने यह सुनिश्चित किया है कि ये लैपटॉप उपयोगकर्ताओं की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। HP का यह नया लॉन्च न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, बल्कि यह उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्मार्ट और प्रभावी समाधान भी प्रदान करता है।