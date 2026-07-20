Download ABHA Card: आज के समय में इलाज से जुड़े कागज संभालकर रखना आसान नहीं होता। डॉक्टर की पर्ची, टेस्ट रिपोर्ट और पुरानी दवाइयों की जानकारी अक्सर अलग-अलग फाइलों में रखनी पड़ती है। ऐसे में ABHA कार्ड आपकी हेल्थ डिटेल्स को डिजिटल तरीके से मैनेज करने में मदद करता है।

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जरूरत पड़ने पर इससे जरूरी रिकॉर्ड आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। लेकिन आखिर ABHA कार्ड काम कैसे करता है और इससे आपको क्या फायदा मिलता है?

ABHA कार्ड किस काम आता है?

ABHA यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक 14 अंकों का डिजिटल हेल्थ नंबर होता है। इसकी मदद से आप डॉक्टर की पर्ची, टेस्ट रिपोर्ट और इलाज से जुड़े दूसरे मेडिकल रिकॉर्ड को अस्पताल या हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर से लिंक कर सकते हैं।

इन रिकॉर्ड्स को आपकी परमिशन के बिना कोई देख या शेयर नहीं कर सकता। ध्यान रखें कि ABHA नंबर बनते ही आपके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड खुद से सेव नहीं होते। आपको इन्हें उस अस्पताल, क्लिनिक या लैब से लिंक करना होता है, जहां आपने इलाज या टेस्ट कराया था।

अब सवाल है कि ABHA पोर्टल से इस कार्ड को फोन में डाउनलोड कैसे किया जाए?

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ABHA पोर्टल से कार्ड ऐसे डाउनलोड करें

सबसे पहले अपने फोन के ब्राउजर में ABHA का ऑफिशियल पोर्टल abha.abdm.gov.in खोलें। यहां आपको लॉगइन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है।

इसके बाद अपना 14 अंकों का ABHA नंबर या अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर डालें। आपके फोन पर एक OTP आएगा। इसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें।

लॉगइन होने के बाद अपनी प्रोफाइल या डैशबोर्ड में जाएं। यहां डाउनलोड ABHA कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आपका कार्ड PDF फाइल के रूप में फोन में सेव हो जाएगा। लेकिन वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ABHA ऐप से कार्ड कैसे डाउनलोड किया जा सकता है?

ABHA ऐप से कैसे डाउनलोड करें कार्ड?

सबसे पहले अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर खोलें।

यहां ABHA ऐप सर्च करें और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें।

ऐप खोलने के बाद अपने मोबाइल नंबर, ABHA नंबर या ABHA एड्रेस की मदद से लॉगइन करें।

आपके फोन पर आए OTP को डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें।

अब अपनी प्रोफाइल में जाएं और व्यू ABHA कार्ड या डाउनलोड ABHA कार्ड के ऑप्शन पर टैप करें।

इसके बाद आपका ABHA कार्ड फोन में सेव हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करते समय उसका नाम और डेवलपर जरूर चेक करें, ताकि आप किसी फेक ऐप को डाउनलोड न कर लें।

लेकिन अगर आपके फोन में पहले से DigiLocker है, तो उससे ABHA कार्ड कैसे डाउनलोड किया जा सकता है?

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DigiLocker से डाउनलोड करने का तरीका

सबसे पहले अपने फोन में डिजिलॉकर ऐप खोलें। आप चाहें तो डिजिलॉकर की वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से लॉगइन करें और फोन पर आए OTP को डालें।

अब सर्च डॉक्यूमेंट्स या ब्राउज डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में जाएं और वहां ABHA कार्ड सर्च करें।

कार्ड जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को चुनें।

इसके बाद अपना ABHA नंबर डालें और OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें।

अब गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर टैप करें। आपका ABHA कार्ड इश्यूड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में आ जाएगा।

यहां से आप कार्ड को कभी भी देख सकते हैं या अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं।

अब ABHA कार्ड डाउनलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

डाउनलोड करते समय रखें ये सावधानी

ABHA अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर चालू रखें, क्योंकि लॉगइन करते समय OTP की जरूरत पड़ सकती है। कार्ड हमेशा ऑफिशियल ABHA पोर्टल, ABHA ऐप या डिजिलॉकर से ही डाउनलोड करें। किसी अनजान वेबसाइट या ऐप पर अपनी डिटेल्स न डालें। अपना OTP, ABHA नंबर और मेडिकल रिकॉर्ड किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें। साथ ही, कार्ड डाउनलोड होने के बाद उसे फोन के सुरक्षित फोल्डर में सेव करके रखें।