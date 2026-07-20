जापान में 11% तक महंगा हुआ iPhone 17, क्या अब भारत में भी बढ़ने वाली है कीमत?

iPhone 17 Price : iPhone खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कीमत में छोटा बदलाव भी बजट पर बड़ा असर डाल सकता है। खासकर तब, जब Apple अपने अलग-अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के दाम लगातार बदल रहा हो। अब जापान में हुए नए बदलाव के बाद भारत के यूजर्स भी सोच रहे हैं कि कहीं उन्हें भी जल्द ज्यादा पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि जापान में iPhone की कीमत आखिर कितनी बढ़ाई गई है?

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जापान में 11.3% तक बढ़ी iPhone की कीमत

Apple ने जापान में iPhone की कीमतों में अधिकतम 11.3% तक की बढ़ोतरी की है। नए दाम iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर लागू किए गए हैं।

iPhone 17 Pro Max की कीमत पहले 194,800 येन यानी करीब 1,15,400 रुपये थी। अब यह बढ़कर 214,800 येन यानी करीब 1,27,000 रुपये हो गई है। वहीं, iPhone 17 Pro अब 194,800 येन यानी करीब 1,15,400 रुपये में मिलेगा। इसकी पुरानी कीमत 179,800 येन यानी करीब 1,06,520 रुपये थी।

स्टैंडर्ड iPhone 17 की कीमत 129,800 येन से बढ़ाकर 142,800 येन यानी करीब 84,600 रुपये कर दी गई है। वहीं, iPhone Air की कीमत 159,800 येन से बढ़कर 177,800 येन यानी करीब 1,05,336 रुपये हो गई है। लेकिन क्या कीमतों की यह बढ़ोतरी सिर्फ नए मॉडल्स तक ही सीमित है, या पुराने iPhone भी महंगे हुए हैं?

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पुराने मॉडल्स भी हुए महंगे

कीमतों में बढ़ोतरी केवल Pro और नए मॉडल्स तक सीमित नहीं है। iPhone 17e की नई कीमत 107,800 येन यानी करीब 63,865 रुपये तय की गई है। वहीं, iPhone 16 अब 114,800 येन यानी करीब 68,012 रुपये में मिलेगा।

इससे साफ है कि Apple ने जापान में अपनी पूरी iPhone लाइनअप के दामों में बदलाव किया है। अब सवाल है कि कंपनी को कीमत बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी।

क्यों बढ़ा रही है Apple दाम?

कीमतों में बढ़ोतरी केवल Pro और नए मॉडल्स तक सीमित नहीं है। iPhone 17e की नई कीमत 107,800 येन यानी करीब 63,865 रुपये तय की गई है। वहीं, iPhone 16 अब 114,800 येन यानी करीब 68,012 रुपये में मिलेगा।

इससे साफ है कि Apple ने जापान में अपनी पूरी iPhone लाइनअप के दाम बदल दिए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को एक साथ इतने iPhone मॉडल्स की कीमत बढ़ानी पड़ी?

क्या भारत में भी महंगा होगा iPhone?

Apple ने भारत में वीकेंड के दौरान Apple One और Apple Music सब्सक्रिप्शन प्लान्स के दाम बढ़ाए हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि कंपनी धीरे-धीरे अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमत भी बढ़ा सकती है।

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हालांकि, Apple ने अभी भारत या दूसरे बड़े देशों में मौजूदा iPhone मॉडल्स के दाम बढ़ाने की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। जापान में कीमत बढ़ने के बाद अब सभी की नजर iPhone 18 सीरीज पर है। बढ़ती कंपोनेंट कॉस्ट की वजह से खासकर iPhone 18 Pro मॉडल्स की लॉन्च कीमत ज्यादा रखी जा सकती है।