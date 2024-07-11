SAMSUNG GALAXY की Smart Ring है कितनी Smart? - जानिए

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीSAMSUNG GALAXY की Smart Ring है कितनी Smart? - जानिए

बस इस रिंग को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर के ऐप की सहायता से चलाया जा सकता है साथ ही ये रिंग बेहतर फिटनेस के लिए अच्छे वर्कआउट भी बताने में सहयोग करेगी।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2024 18:20 IST
Samsung Galaxy Smart Ring
पैरिस में हुए GALAXY इवेंट में SAMSUNG ने एक स्मॉर्ट रिंग लॉन्च की है।

फीचर: 

सैमसंग की इस Smart Ring को कंपनी ने MWC के दौरान दिखाया तो था पर इसकी ख़ासियत की कोई चर्चा नहीं की थी। इस स्मार्ट रिंग में काफ़ी सेंसर लगे हैं मगर उसके बाद भी इसे 24 घंटे यानी पूरे दिन पहन सकते हैं क्योंकि एक तो ये रिंग बहुत हल्की है और दूसरा ये Water और Dust Proof है जिससे इस रिंग के सेंसर ना तो पानी में और ना ही धूल-मिट्टी में ख़राब होंगे जिसके चलते इसे पूरे दिन पहना जा सकता है। हार्ट संबंधित समस्याओं से घिरे लोग इसका बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये रिंग हर वक़्त हार्ट रेट मॉनिटर करती है और पूरे तरह से फिटनेस को ट्रैक करती है। 

रंग:

इस रिंग को तीन रंगों में लॉंच किया गया है - टाइटैनियम सिल्वर, टाइटैनियम गोल्ड और टाइटैनियम ब्लैक। ये तीनों ही कलर वैरिएंट हैं बेहद आकर्षक।

डिज़ाइन:

ये स्मार्ट रिंग 7 mm वाइड और 2.6 mm थिक है, इसे कंपनी ने टाइटैनियम ग्रेड 5 से तैयार किया है जो इसे एक ख़ास और स्मार्ट लुक देता है। इस रिंग को बस एक बार पूरी तरह से चार्ज कर के लगभग 7 दिन तक चलाया जा सकता है जो इसकी अच्छी बैटरी को दर्शाता है। ये रिंग IP-68 रेटिंग के साथ है जो इसे डस्ट और वाटर प्रूफ का टैग देती है। 

ट्रैकिंग फीचर:

इस रिंग में एडवांस्ड स्लीपिंग ट्रैकिंग भी है जो 24/7 घंटे फिटनेस और हेल्थ को ट्रैक करने में मदद करेगा। इस रिंग में ऑटो एक्सरसाइज डिटेक्शन है जिससे किसी भी एक्सरसाइज को ट्रैक कर सकते हैं, साइकलिंग ट्रैकिंग के साथ स्किन टेम्परेचर मॉनिटर भी इस रिंग में उपलब्ध है। इस रिंग में AI Based Energy Score आपकी रोज़मर्रा की सेहत का रिकॉर्ड देगी जिससे एक हल्का-फुलका आईडिया मिल सकता है कि सेहत कैसी है। अगर ये रिंग खो जाए तो Samsung Find से ढूँढ सकते हैं क्योंकि इसमें GPS भी है।

कैसे करें इस्तेमाल?

बस इस रिंग को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर के ऐप की सहायता से चलाया जा सकता है साथ ही ये रिंग बेहतर फिटनेस के लिए अच्छे वर्कआउट भी बताने में सहयोग करेगी। इस रिंग को पहन आप अपने Galaxy फ़ोन के कुछ फीचर भी चला सकते हैं। 

कब होगी लॉंच?

वैसे तो इस रिंग की बिक्री वैश्विक स्तर पर शुरू हो चुकी है लेकिन भारतीय बाज़ार में इस रिंग को कुछ समय के बाद ही लॉंच किया जाएगा।

Jul 11, 2024