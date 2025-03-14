scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीHoli 2025: आपके साथ फोन ने भी खेल ली पानी वाली होली, घबराएं नहीं इन तरीकों से बचा लें अपना मोबाइल

Holi 2025: आपके साथ फोन ने भी खेल ली पानी वाली होली, घबराएं नहीं इन तरीकों से बचा लें अपना मोबाइल

Holi खेलते समय हमें अच्छी पिक्स और वीडियो भी लेनी होता है। ऐसे में कई बार मोबाइल फोन पर पानी पड़ जाता है और फोन गीला हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से मोबाइल को सूखा सकते हैं।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari

New Delhi,UPDATED: Mar 14, 2025 15:18 IST

होली का त्योहार रंग, गुलाल और मस्ती से भरा होता है। लेकिन रंग खेलने के दौरान कई बार मोबाइल भीगने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर, जब आप रंगों में मस्ती करते हुए फोटो या वीडियो बना रहे हों। अगर आपका फोन भीग जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनसे आपका फोन खराब होने से बच सकता है।

मोबाइल भीग जाए तो सबसे पहले क्या करें?

अगर किसी वजह से आपका मोबाइल पानी या रंगों में भीग जाता है, तो सबसे पहले इसे तुरंत बंद कर दें। फोन ऑन रहने पर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। यहां तक कि आपको किसी भी बटन को दबाने से बचना चाहिए।

फोन की बैटरी रिमूवेबल है तो, फटाफट बैटरी, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकाल लें। अगर बैटरी नॉन-रिमूवेबल है, तो पावर बटन दबाकर फोन बंद करें।

कैसे सुखाएं गीला मोबाइल?

  •  सबसे पहले फोन को एक सूखे तौलिए या नैपकिन पेपर से अच्छे से पोंछ लें।
     
  •  फोन को कच्चे चावल के डिब्बे में 24-48 घंटे तक रख दें। चावल तेजी से नमी सोख लेता है, जिससे फोन जल्दी सूख सकता है।
     
  • अगर संभव हो तो फोन को सिलिका जेल की गोली के साथ किसी एयरटाइट डिब्बे में रख दें। यह चावल से भी जल्दी नमी सोखता है।
     
  • गीले फोन को सीधी धूप में रखने से बचें, इससे इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब हो सकते हैं।
     
  • हेयर ड्रायर या ब्लोअर की गर्म हवा सर्किट को पिघला सकती है, जिससे फोन पूरी तरह खराब हो सकता है।
     
  • फोन को जब तक पूरी तरह सुखा न लें, तब तक उसे चार्ज में लगाने की गलती न करें।
     

अगर फोन ऑन नहीं हो रहा तो क्या करें?

अगर सभी कोशिशों के बाद भी फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो उसे सर्विस सेंटर पर ले जाएं। जबरदस्ती फोन ऑन करने की कोशिश करने से इसके इंटरनल पार्ट्स को नुकसान हो सकता है।

होली खेलते समय मोबाइल को सेफ कैसे रखें?

होली खेलते समय हमेशा वॉटरप्रूफ कवर या जिप लॉक पाउच का इस्तेमाल करें। हो सके तो होली खेलने से पहले फोन को स्विच ऑफ कर दें। इसके अलावा मोबाइल को जेब में ही रखें और जरूरत पड़ने पर ही निकालें।

Priyanka Kumari
Mar 14, 2025