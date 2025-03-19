scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीअब AC खुद समझेगा आपकी जरूरत, Haier का AI कमाल

अब AC खुद समझेगा आपकी जरूरत, Haier का AI कमाल

Haier ने अपनी नई AI-पावर्ड AC रेंज को लॉन्च किया है, जो स्मार्ट कूलिंग और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने का वादा करती है। आर्टिकल में इस नए एसी के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 19, 2025 14:05 IST
Haier ने लॉन्च की AI AC रेंज
Haier ने लॉन्च की AI AC रेंज

गर्मी ने अभी से ही दस्तक दे दी है और इसके साथ ही एयर कंडीशनर (AC) बनाने वाली कंपनियां भी अपने नए मॉडल्स पेश करने में जुट गई हैं। साल 2025 में जब हर जगह Artificial Intelligence - AI का दबदबा दिख रहा है, तो एयर कंडीशनर इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही। इसी कड़ी में Haier ने अपनी नई AI-पावर्ड AC रेंज को लॉन्च किया है, जो स्मार्ट कूलिंग और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने का वादा करती है।

AI से मिलेगा बेहतरीन कूलिंग एक्सपीरियंस

Haier के इन नए ACs में AI Climate Control फीचर दिया गया है। यह यूजर के कूलिंग पैटर्न को समझकर खुद-ब-खुद तापमान सेट कर सकता है। यानी आपको हर बार अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन एयर कंडीशनर्स में खास सेंसर लगे हैं, जो आसपास के तापमान को एनालाइज करके कूलिंग आउटपुट को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करते हैं। इससे बिजली की खपत भी कम होती है और एनर्जी सेविंग के साथ बेहतर कूलिंग मिलती है।

कैसे काम करता है AI ECO Mode?

नए Haier AC में AI ECO Mode नाम का एक खास मोड दिया गया है, जो ज्यादा बिजली खपत से बचाने में मदद करता है। यह मोड कूलिंग की जरूरत को समझकर आउटपुट को एडजस्ट करता है, जिससे बिजली बिल भी कम आएगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा, इनमें Electricity Monitoring फीचर दिया गया है, जिससे यूजर्स अपने रोजाना, हफ्ते या महीने के Power Consumption को ट्रैक कर सकते हैं।

भारतीय मौसम के हिसाब से तैयार टेक्नोलॉजी

Haier ने इन ACs को खासतौर पर भारतीय गर्मी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इनमें Hyper PCB Technology का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये AC लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं।

