ChatGPT के बाद आ गया Google का बार्ड, जानिए सबकुछ

Google ने एआई-पावर्ड चैटबॉट बार्ड को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। अब आपके पास चैट जीपीटी के अलावा बार्ड भी होगा। अभी ये सबके लिए फ्री होगा बाद में पेड वर्जन भी आएंगे। बार्ड अब भारत सहित 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध है। Google कहना है कि अब बार्ड भारत सहित 180 से अधिक देशों में उपलब्ध होगा और अब हम आ रहे हैं।

advertisement

Also Read: EXCLUSIVE SERIES PART 1: AI से कैसे होगा नौकरियों का नरसंहार

अगर आपको गूगल की इस AI टूल का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको bard.google.com पर जाना होगा। बार्ड को Google लेंस के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा बार्ड को डॉक्स, ड्राइव, जीमेल, मैप्स और अन्य गूगल ऐप्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। Adobe Firefly के सहयोग से काम कर रहा AI चैटबॉट भी इमेज जेनरेट करने में सक्षम होगा।

Google ने एआई-पावर्ड चैटबॉट बार्ड को दुनिया के सामने पेश कर दिया है।

हालांकि गूगल का कहना है कि बार्ड अभी शुरूआती दौर में है और कुछ जानकारियां गलत मिले तो आप क्रॉस चेक करें लेकिन भविष्य के वर्जन में सभी कमियों को दूर कर लिया जाएगा।

Also Read: Jammu & Kashmir Bank का शेयर नई छलांग के लिए तैयार? एक्सपर्ट ने कही बड़ी बात