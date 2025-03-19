Google Pixel 9a हुआ लॉन्च, फ्लैट डिजाइन और धांसू कैमरा – Pixel 9a में क्या है खास?

Google आज 19 मार्च, को अपना नया किफायती स्मार्टफोन Pixel 9a लॉन्च कर सकता है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं किया है। कई लीक्स के अनुसार फोन की बिक्री 26 मार्च से शुरू हो सकती है। हाल ही में आई एक अनबॉक्सिंग वीडियो में इस फोन की पूरी डिजाइन और फीचर्स सामने आ चुके हैं, जिससे इस डिवाइस को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है।

भारत में कितनी होगी Pixel 9a की कीमत? (Google Pixel 9a Price)

Pixel 9a की कीमत को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। अमेरिकी बाजार में इसकी शुरुआती कीमत $499 (लगभग ₹43,100) बताई जा रही है, जबकि 256GB मॉडल की कीमत $599 (लगभग ₹51,800) हो सकती है। अगर Google अपने पिछले प्राइसिंग पैटर्न को फॉलो करता है, तो भारत में इसकी कीमत ₹52,999 से शुरू हो सकती है, जबकि 256GB वेरिएंट ₹64,000 तक जा सकता है।

इस बार Pixel 9a को Iris, Obsidian, Peony और Porcelain जैसे चार कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, 256GB वेरिएंट सिर्फ Iris और Obsidian कलर में होगा।

Pixel 9a का डिजाइन और डिस्प्ले कैसा होगा? (Google Pixel 9a Design)

इस बार Google ने Pixel 9a के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया है। लीक्स के मुताबिक, इसमें फ्लैट बैक पैनल दिया गया है और कैमरा बंप को हटा दिया गया है, जिससे फोन का लुक स्लीक और मिनिमलिस्टिक नजर आता है। Pixel 9a का फ्रेम iPhone की तरह फ्लैट होगा, जिससे इसकी पकड़ और लुक और बेहतर होगा।

फोन में 6.3-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। हालांकि, हाल ही में सामने आई एक अनबॉक्सिंग वीडियो के अनुसार, फोन में मोटे बेजल्स हो सकते हैं, जो इसे थोड़ा पुराना लुक दे सकते हैं। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन दिया जा सकता है।

कैसा होगा Pixel 9a का परफॉर्मेंस? (Google Pixel 9a Performance)

Pixel 9a में Google का नया Tensor G4 चिपसेट दिया जा सकता है, जो इसे और भी फास्ट बनाएगा। यह चिपसेट 8GB LPDDR5X RAM के साथ आएगा, जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग का एक्सपीरिएंस बेहतर होगा। स्टोरेज के लिए फोन में 128GB और 256GB के दो ऑप्शन्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही, Google ने इस बार Titan M2 सिक्योरिटी चिप को भी शामिल किया है, जिससे फोन की सिक्योरिटी और मजबूत होगी।

कैमरा क्वालिटी और बैटरी लाइफ में क्या होगा नया? (Google Pixel 9a Camera & Battery)

Google के Pixel स्मार्टफोन्स अपनी दमदार कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, और Pixel 9a भी इस मामले में पीछे नहीं रहेगा। लीक्स के अनुसार, इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ दिया जाएगा, जिससे फोटो और वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी होगी। इसके अलावा, इसमें 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलेगा, जो बड़े फ्रेम की तस्वीरें लेने के लिए मददगार होगा।

बैटरी लाइफ को लेकर भी Pixel 9a में सुधार किया गया है। कहा जा रहा है कि इस फोन में 5,100mAh की बैटरी होगी, जो Pixel 8a की 4,500mAh बैटरी से ज्यादा बड़ी है। यह फोन 23W फास्ट चार्जिंग और 7.5W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जिससे इसे तेजी से चार्ज किया जा सकेगा।

क्या Pixel 9a खरीदना सही रहेगा?

अगर आप एक प्रीमियम कैमरा क्वालिटी वाला बजट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जिसमें गूगल का लेटेस्ट चिपसेट, बेहतरीन बैटरी लाइफ और दमदार डिजाइन हो, तो Pixel 9a एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। हालांकि, इसके मोटे बेजल्स कुछ यूजर्स को पुराने लग सकते हैं।

