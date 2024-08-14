Google Pixel 9: Google Pixel 9 सीरीज की धमाकेदार एंट्री, AI फीचर्स और शानदार स्पेसिफिकेशंस के साथ
गूगल ने अपने Made by Google इवेंट में नई Pixel 9 सीरीज एक्सपोज़ किया है, जिसमें Pixel 9, Pixel 9 Pro, और Pixel 9 Pro XL स्मार्टफोन शामिल हैं। इस सीरीज के साथ गूगल ने एक नया फोल्डेबल स्मार्टफोन, Pixel 9 Fold, भी लाया है। जो कि इस सीरीज की खूबियों, और AI फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते है।
गूगल ने अपने Made by Google इवेंट में नई Pixel 9 सीरीज एक्सपोज़ किया है, जिसमें Pixel 9, Pixel 9 Pro, और Pixel 9 Pro XL स्मार्टफोन शामिल हैं। इस सीरीज के साथ गूगल ने एक नया फोल्डेबल स्मार्टफोन, Pixel 9 Fold, भी लाया है। जो कि इस सीरीज की खूबियों, और AI फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते है।
Pixel 9 Series के स्मार्टफोन्स
1. Pixel 9:
AI फीचर्स- इंटेलिजेंट फोटो एडिटिंग, उन्नत वॉयस असिस्टेंट, और स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट।
स्पेसिफिकेशंस:6.2 इंच AMOLED डिस्प्ले, डुअल कैमरा सेटअप, और नवीनतम प्रोसेसर।
Also Read: Air India Express: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आसमान में फैलाए पंख, 6 नई डेली फ्लाइट्स की शुरुआत
2. Pixel 9 Pro:
AI फीचर्स: एन्हांस्ड कैमरा मोड्स, परफेक्ट पोर्ट्रेट्स, और ऑटोमेटेड रियल-टाइम ट्रांसलेशन।
स्पेसिफिकेशंस:6.7 इंच OLED डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप, और उच्चतम प्रोसेसर स्पीड।
3. Pixel 9 Pro XL:
AI फीचर्स: एचडी कैमरा में AI-संचालित नाइट मोड, इंटेलिजेंट वीडियो स्टेबलाइजेशन, और पर्सनलाइज्ड यूजर इंटरफेस।
स्पेसिफिकेशंस: 7.1 इंच डायनामिक डिस्प्ले, क्वाड कैमरा सेटअप, और अत्याधुनिक प्रोसेसर।
4. Pixel 9 Fold:
AI फीचर्स: मल्टी-टास्किंग के लिए स्मार्ट ऐप लांचर, एडवांस्ड फोल्डिंग टेक्नोलॉजी, और कस्टमाइज्ड यूजर इंटरफेस।
स्पेसिफिकेशंस: 7.6 इंच फोल्डेबल डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप, और सबसे नई तकनीक।
Also Watch: इन 3 प्लान में मिलता है 20 से ज़्यादा OTT के फ़ायदे
गूगल के इस नए लॉन्च से बाजार में कॉम्पिटेशन बढ़ गई है साथ इन स्मार्टफोन्स में AI के अत्याधुनिक फीचर्स और बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस शामिल हैं। Pixel 9 सीरीज ने तकनीकी दुनिया में एक नई छाप छोड़ी है।