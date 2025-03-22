scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीGmail का AI-बेस्ड सर्च फीचर: अब जरूरी ईमेल्स मिलेंगे तुरंत

Gmail का AI-बेस्ड सर्च फीचर: अब जरूरी ईमेल्स मिलेंगे तुरंत

Google ने Gmail ने ‘Most Relevant’ फीचर रोल आउट किया है। आर्टिकल में इस फीचर के बारे में जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 22, 2025 10:36 IST

Google ने Gmail के लिए एक नया अपग्रेड रोलआउट करना शुरू किया है। यह फीचर्स यूजर्स को जरूरी ईमेल्स आसानी से ढूंढने में मदद करेगा। जीमेल का ‘Most Relevant’ नाम का ये नया सर्च रिजल्ट सॉर्टिंग फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करता है। 

इस फीचर में जरूरी ईमेल्स को ऊपर आता है और पुराने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को छोड़ देता है। ये फीचर मौजूदा फिल्टर्स के साथ मौजूद होगा, जो सर्च रिजल्ट्स को फाइन-ट्यून करने की सर्विस देता है। हाल ही में Gmail को Gemini फीचर मिला था, जो ईमेल्स की जानकारी के आधार पर ऑटोमैटिकली कैलेंडर इवेंट्स बनाता है।

advertisement

Gmail अब दिखाएगा 'Most Relevant' सर्च रिजल्ट्स

एक ब्लॉग पोस्ट में माउंटेन व्यू-बेस्ड टेक दिग्गज ने इस नए फीचर के रोलआउट की घोषणा की। ये फीचर वेब पर सभी पर्सनल Gmail अकाउंट यूजर्स के लिए और Android और iOS ऐप्स पर उपलब्ध होगा। कंपनी फ्यूचर में इसे बिजनेस अकाउंट्स के लिए भी रिलीज करने की योजना बना रही है।

गूगल का कहना है कि ये टूल भरे हुए इनबॉक्स में किसी खास ईमेल को ढूंढना आसान बनाएगा। अब तक ईमेल सर्च करने के लिए यूजर्स को कीवर्ड्स टाइप करने पड़ते थे, और मेल क्लाइंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या टॉप रिजल्ट के साथ बाकी नतीजे दिखाता था।

AI से पावर्ड है नया फीचर

अब, कीवर्ड्स से सर्च करने के बाद यूजर्स को सर्च रिजल्ट्स पेज पर एक नया ड्रॉपडाउन मेन्यू दिखेगा। इसे ‘Most Recent’ या ‘Most Relevant’ पर सेट किया जा सकता है। ‘Most Recent’ क्रोनोलॉजिकल रिजल्ट्स दिखाएगा, लेकिन अगर यूजर्स दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, तो AI अलग तरीके से रिजल्ट्स दिखाएगा।

कंपनी के मुताबिक ये नया मोड रिसेंसी, मोस्ट-क्लिक्ड ईमेल्स और फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। यानी जिन ईमेल्स और सेंडर्स के साथ यूजर ने ज्यादा इंटरैक्शन किया, वे ऊपर दिखेंगे। गूगल का दावा है कि ये मोड यूजर की जरूरत के ईमेल्स को सर्च रिजल्ट्स के टॉप पर दिखाने की संभावना बढ़ाता है, जिससे सैकड़ों आइटम्स में स्क्रॉल करने का समय और परेशानी बचती है।

मशीन लर्निंग और NLP मॉडल्स का उपयोग

खास बात ये है कि ये फीचर AI से पावर्ड है, लेकिन Gmail में Gemini-बेस्ड फीचर्स की तरह जेनरेटिव AI का इस्तेमाल नहीं करता। ये एक मशीन लर्निंग-बेस्ड रैंकिंग सिस्टम है, जो AI-ड्रिवन सर्च अल्गोरिदम, NLP मॉडल्स और बिहेवियर एनालिसिस तकनीकों के मिक्स से रिलेवेंट ईमेल्स को सामने लाता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 22, 2025