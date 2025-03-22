Bank Holidays: 22-25 मार्च तक बंद रहेंगे बैंक? जानिए क्या-क्या होगा प्रभावित

Bank Holiday Next Week: आज शनिवार 22 मार्च है और आज से लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रह सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अगर आपको बैंक जाकर कोई काम करवाना है तो जान लीजिए कि क्या आज मिलाकर लगातार चार दिनों तक बैंक बंद रहेंगे?

advertisement

22-23 मार्च को इस वजह से बैंक बंद

22 मार्च को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे और 23 मार्च को सामान्य रुप से बैंक रविवार के कारण बंद रहेगा।

24-25 मार्च को इस वजह से बैंक रह सकता है बंद

दरअसल सोमवार और मंगलवार को यानी 24 और 25 मार्च को बैंक यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है जिसके कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंकों के बंद रहने की संभावना है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टी नहीं हुई है।

यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने किया है जिसके कारण बैंक 25 मार्च तक बंद रह सकते हैं। इस दौरान क्लियरिंग हाउस, कैश ट्रांजैक्शन, डीस्पैच, लोन अप्रूवल इत्यादि जैसे काम प्रभावित हो सकते हैं।

UFBU ने क्यों किया है हड़ताल?

UFBU ने सरकार से कई मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। इसमें:

सभी कैडर्स में पर्याप्त भर्ती।



अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण।



बैंकिंग सेक्टर में 5 डे वर्किंग वीक की मांग शामिल है।

25 मार्च के बाद इस महीने और कब-कब है छुट्टी?

27 मार्च

शब-ए-कद्र के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

28 मार्च

जुमात-उल-विदा के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

31 मार्च

Aizawl और Shimla को छोड़कर देश भर के बैंक रमज़ान-ईद (ईद-उल-फितर) (शावल-1)/खुतुब-ए-रमज़ान के कारण बंद रहेंगे।

कितने तरह के होते हैं बैंक हॉलीडे?

आरबीआई ने बैंक हॉलीडे को तीन प्रकारों में कैटेगराइज किया है: पहला- नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दूसरा- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) हॉलीडे और तीसरा- बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट

