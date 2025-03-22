Bank Holiday: क्या वाकई अब बैंक हर शनिवार को बंद रहेंगे? सरकार ने बताई सच्चाई
Bank Holiday Update: कहा जा रहा है कि अप्रैल से बैंक सिर्फ 5 दिन की खुला है। लोग इसको लेकर कन्फ्यूज है। आर्टिकल में पूरी सच्चाई जानते हैं।
हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक अब महीने में सिर्फ 5 दिन ही काम करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हर शनिवार और रविवार बैंकों में छुट्टी होगी। हालांकि, सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
सरकार का क्या कहना है?
प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) यानी PIB ने इस रिपोर्ट को 'फेक न्यूज़' बताते हुए स्पष्ट किया कि बैंकों के कामकाज के दिनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। PIB ने बताया कि 1 अप्रैल से हर शनिवार को बैंक बंद रहने की बात गलत है। फिलहाल, यह नियम लागू नहीं होगा।
क्या कहता है RBI का नियम?
भारत की केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) देश के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को कंट्रोल करती है। वर्तमान में सभी बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। वहीं, पहले, तीसरे और पांचवे शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को भी बैंक बंद रहते हैं।
मार्च में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
मार्च 2025 में बैंकों की कुल 14 छुट्टियां हैं, जिनमें दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार के अलावा राज्यवार त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल हैं। जैसे:
22 मार्च: बिहार दिवस (बिहार में बैंक बंद)
27 मार्च: शब-ए-कद्र (जम्मू-कश्मीर में बैंक बंद)
28 मार्च: जुम्मा-तुल-विदा (जम्मू-कश्मीर में बैंक बंद)
31 मार्च: ईद-उल-फितर (कुछ राज्यों में बैंक बंद, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में खुले)
अगर आपके पास बैंक से जुड़े कोई भी काम हैं, तो अपने राज्य के बैंकिंग हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करें।