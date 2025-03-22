Personal Finance: फाइनेंशियल प्लानिंग से बदलें अपनी जिंदगी,जानें बचत और निवेश का सही तरीका

कहते हैं, Money Saved is Money Earned' यानी बचाया हुआ पैसा, कमाए हुए पैसे के बराबर होता है। लेकिन पैसे बचाना भी एक कला है, जिसे सीखना अब मुश्किल नहीं है। आज के समय में पर्सनल फाइनेंस (Personal Finance) हर किसी को समझना चाहिए ताकि फाइनेंशियल लाइफ आसान और सिक्योर बन सके।

पर्सनल फाइनेंस क्यों है जरूरी?

जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी (Financial Literacy) को समझते हैं, वे अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। ऐसे लोग ज्यादा खर्च, कम सेविंग्स और गलत इन्वेस्टमेंट जैसे आम फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचते हैं। ये समझ न केवल आपके लॉन्ग-टर्म गोल्स को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि इमरजेंसीज को भी हैंडल करने की क्षमता देती है।

HDB Financial Services Ltd के नेशनल हेड और CE G V Raja Sekhar ने कहा कि पर्सनल फाइनेंस को समझना और उसे लागू करना एक सफर है, न कि कोई मंज़िल। सही बजटिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से पा सकते हैं।

बजट और खर्चों का मैनेजमेंट

अमेरिकन राइटर विलियम फेदर का कहना है कि "A Budget tells us what we can't afford, but it doesn't stop us from buying it." यानी बजट हमें बताता है कि हम क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसे खरीदने से रोकता नहीं। बजट बनाना फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली सीढ़ी है। इससे हम अपने इनकम और खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं और फालतू के खर्चों से बच सकते हैं।

सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट

"Save Money and Money will save you." यानी पैसा बचाओ और पैसा तुम्हें बचाएगा। सेविंग्स से हम वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत करते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट से हम उसे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाएं, जो तीन से छह महीने के खर्चों को कवर कर सके। इसके बाद Mutual Funds, Stocks और Fixed Deposits में इन्वेस्ट करें ताकि लॉन्ग-टर्म में अच्छी ग्रोथ हो सके।

क्रेडिट अवेयरनेस

अगर आप अपने क्रेडिट को सही से मैनेज नहीं करते, तो भविष्य में लोन और इंटरेस्ट रेट्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए समय पर बिल्स भरें, ज्यादा कर्ज न लें और अपने क्रेडिट स्कोर को समय-समय पर चेक करते रहें। कोशिश करें कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम रहे।

इंश्योरेंस की प्लानिंग

“Life Insurance is the only tool that takes pennies and guarantees dollars.” यानी छोटा सा इंश्योरेंस आपको बड़ा फाइनेंशियल कवरेज दे सकता है। G V Raja Sekhar ने कहा कि हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपके एसेट्स और परिवार को अनहोनी से बचाते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से सही पॉलिसी चुनें।

रिटायरमेंट प्लानिंग

रिटायरमेंट लाइफ का अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) जरूरी है। नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) या ईपीएफ (Employee Provident Fund) जैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल करें और जल्दी शुरुआत करें। इससे आपका पैसा लंबे समय तक बढ़ता रहेगा।