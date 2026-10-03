Noise और Amazfit से महंगा है Fitbit Air, आखिर किस बात के ज्यादा पैसे ले रहा Google?

Google ने भारत में अपना नया Fitbit Air लॉन्च किया है। इसकी कीमत ₹13,999 रखी गई है। यह एक ऐसा Fitness Tracker है, जिसमें कोई Screen नहीं दी गई है। यानी इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो बिना Display और Notifications के अपनी Fitness और Health पर नजर रखना चाहते हैं।

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लेकिन बाजार में पहले से ही Noise REP और Amazfit Helio Strap जैसे सस्ते विकल्प मौजूद हैं। Noise REP की कीमत ₹9,999 है, जबकि Amazfit Helio Strap ₹8,999 में मिलता है। ऐसे में सवाल है कि Fitbit Air के लिए ज्यादा पैसे देने पर आखिर क्या खास मिलता है?

Fitbit Air में क्या-क्या मिलेगा?

Fitbit Air दिनभर Heart Rate पर नजर रखता है। इसके अलावा यह Heart Rhythm, AFib Alert, खून में Oxygen यानी SpO₂, Resting Heart Rate और HRV जैसी जानकारी भी देता है।

यह आपकी नींद के समय और अलग-अलग Sleep Stages को भी Track करता है। आम Workout को यह अपने आप पहचान सकता है और Google Health App के जरिए Workout की जानकारी देता है।

इसकी Battery एक बार Charge करने पर करीब एक हफ्ते तक चल सकती है। सिर्फ पांच मिनट की Fast Charging से इसे करीब एक दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

Noise REP में क्या मिलता है?

Noise REP की कीमत ₹9,999 है। यह Heart Rate, HRV, Resting Heart Rate, सांस लेने की दर, Skin Temperature में बदलाव, Stress और Sleep को Track करता है।

इसके अलावा इसमें Sleep Score, Recovery Score, Effort Score और Stamina जैसी जानकारी भी मिलती है।

Noise REP में 20 से ज्यादा Sports Modes दिए गए हैं। यह Workout को अपने आप पहचान सकता है और Apple Health, Google Health और Strava के साथ भी काम करता है।

इसकी Battery करीब 10 दिन तक चल सकती है।

Amazfit Helio Strap सबसे सस्ता

तीनों में Amazfit Helio Strap सबसे सस्ता है। इसकी कीमत ₹8,999 है और इसकी Battery भी करीब 10 दिन तक चल सकती है।

यह Heart Rate, SpO₂, Stress, Sleep और HRV को Track करता है। इसमें BioCharge नाम का Feature भी है, जो शरीर में बची Energy का अंदाजा देता है।

इसमें 27 Sports Modes, Strength Training की पहचान, VO₂ Max, Training Load और Recovery Time जैसी जानकारी भी मिलती है।

Fitbit Air में ज्यादा पैसे किस बात के?

Fitbit Air की सबसे खास बात Google का Health Coach है, जो Gemini AI पर काम करता है।

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यह आपकी जरूरत के हिसाब से Fitness Plan तैयार कर सकता है, नींद से जुड़ी जानकारी समझा सकता है और Health तथा Fitness को लेकर सुझाव दे सकता है।

आप Gym में किसी Cardio Machine या Whiteboard पर लिखे Workout की तस्वीर लेकर भी इससे जानकारी और सुझाव हासिल कर सकते हैं।

इन खास Coaching Features के लिए Google Health Premium की जरूरत होगी। इसकी कीमत ₹99 महीने या ₹999 सालाना है। Fitbit Air के साथ तीन महीने का Trial मिलेगा।

कीमत में कितना अंतर?

Fitbit Air की कीमत ₹13,999 है। यानी यह Noise REP से ₹4,000 और Amazfit Helio Strap से ₹5,000 महंगा है।

जहां Noise और Amazfit कम कीमत में कई Health और Fitness Tracking Features देते हैं, वहीं Fitbit Air की सबसे बड़ी खासियत Gemini AI वाला Health Coach और Google के Health Features हैं।

Fitbit Air भारत में 2 अक्टूबर से Google Store और दूसरे Retail Partners के जरिए उपलब्ध होगा।