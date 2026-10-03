Nvidia का Logo देख चोरों ने चुरा लिया Trailer, अंदर देखा तो उड़ गए होश

अमेरिका के California में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चोरों ने Nvidia की Branding वाले Trailers को शायद यह सोचकर चुरा लिया कि उनके अंदर महंगे AI Chips या दूसरी Technology होगी। लेकिन जब Trailer खोला गया तो अंदर से करीब 20 टन रेत निकली।

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ये Trailers Self Driving Truck बनाने वाली कंपनी PlusAI के थे। कंपनी इस रेत का इस्तेमाल अपने Autonomous Trucks की Testing के दौरान असली सामान जितना वजन बनाने के लिए करती है।

चोरों ने चुराए दो Trailers

California के Fremont में PlusAI के Warehouse से बुधवार देर रात दो Trailers चोरी हो गए। इनमें से एक Trailer पर Nvidia और PlusAI की बड़ी Branding लगी हुई थी।

PlusAI और Nvidia Autonomous Trucking और AI Technology पर साथ काम करते हैं। कंपनी का मानना है कि इसी Branding को देखकर चोरों ने Trailers के अंदर महंगा सामान होने का अंदाजा लगाया होगा।

PlusAI की Vice President of Marketing Lauren Kwan के मुताबिक बड़ी Branding देखकर शायद चोरों को लगा कि अंदर काफी महंगे उपकरण रखे हैं।

अंदर भरी थी सिर्फ रेत

PlusAI अपने Self Driving Trucks की Testing के लिए Trailers में रेत भरती है। इससे असली सामान के वजन जैसी स्थिति तैयार की जाती है।

चोरी हुए दोनों Trailers में करीब 20,000 Pound यानी लगभग 9 टन रेत अलग-अलग भरी हुई थी। दोनों को मिलाकर यह वजन करीब 40,000 Pound यानी लगभग 18 टन था।

चोरों ने Trailers के Lock तोड़ दिए थे। हालांकि वहां खड़े PlusAI के Trucks को हाथ नहीं लगाया गया।

Security Camera में दो अनजान Trucks Warehouse के आसपास दिखाई दिए, जिनके जरिए Trailers को वहां से ले जाया गया था।

कुछ घंटों में मिल गए Trailers

Trailers गायब होने की जानकारी कंपनी के कर्मचारियों को गुरुवार सुबह मिली। इसके बाद Fremont Police को इसकी सूचना दी गई।

कुछ ही घंटों बाद PlusAI के एक अधिकारी को उनके दोस्त ने पास के Newark इलाके में कंपनी की Branding वाले दो Trailers की तस्वीर भेजी। उस व्यक्ति को यह पता नहीं था कि Trailers चोरी हो गए हैं।

PlusAI के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दोनों Trailers की पहचान कर Police को जानकारी दी। इसके बाद Newark Police ने दोनों Trailers बरामद कर कंपनी को वापस कर दिए।

रेत देखकर छोड़कर भागे चोर

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Police के मुताबिक चोरों ने Trailers को खोलकर देखा था। अंदर कोई महंगा सामान नहीं मिलने पर वे इन्हें वहीं छोड़कर चले गए। Trailer के अंदर मौजूद रेत भी सुरक्षित मिली।

क्यों निशाने पर आई Nvidia की Branding?

अमेरिका में महंगे AI Hardware और Data Centre Equipment की चोरी के मामले सामने आते रहे हैं। AI की बढ़ती मांग के कारण Nvidia के Chips की कीमत और मांग काफी ज्यादा है।

PlusAI अपने Self Driving Systems में Nvidia की Technology का इस्तेमाल करती है। हालांकि चोरी हुए Trailers में Nvidia के Chips या कोई दूसरा AI Hardware मौजूद नहीं था।

Fremont Police मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट के समय तक किसी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई थी।