Cockpit में Captain Smit पर Crash Axe से हुआ था हमला, UAE की जांच में सामने आया बड़ा खुलासा

flydubai की फ्लाइट FZ1073 में भारतीय पायलट Captain Smit Machchhar पर हुए हमले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। UAE के Attorney General ने कहा है कि जांच में पता चला है कि Co-pilot ने फ्लाइट के दौरान आतंकी कृत्य को अंजाम देने की कोशिश की थी।

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UAE के मुताबिक Co-pilot ने Cockpit में मौजूद Crash Axe से Captain Smit Machchhar पर हमला किया और इसके बाद विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे। यात्रियों और Crew Members ने मिलकर Co-pilot को काबू किया।

UAE ने क्या कहा?

UAE के Attorney General Hamad Saif Al Shamsi के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि Co-pilot ने योजना के तहत फ्लाइट के दौरान Captain पर हमला किया और विमान का नियंत्रण लेने की कोशिश की।

हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अधिकारी हमले के पीछे की पूरी वजह और इससे जुड़े संभावित कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। डिजिटल और अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है।

UAE के वरिष्ठ राजनयिक सलाहकार Anwar Gargash ने भी इस घटना को खतरनाक आतंकी कृत्य बताया और Captain Smit Machchhar की बहादुरी की तारीफ की।

कौन है आरोपी Co-pilot?

मीडिया रिपोर्ट्स में Co-pilot की पहचान Hamam al-Hammami के रूप में हुई है, जो Oman का नागरिक बताया गया है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पुराने रिकॉर्ड और कथित कट्टरपंथी विचारों को लेकर भी जांच की जा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि Oman में उसे पहले उड़ान भरने से रोका गया था। हालांकि जांच एजेंसियां अभी उसके पुराने रिकॉर्ड और संभावित कनेक्शन की जांच कर रही हैं।

Social Media Accounts की भी जांच

जांच में आरोपी co-pilot की online activity पर भी नजर रखी जा रही है। उससे जुड़े बताए जा रहे Social Media और LinkedIn Account की सामग्री की जांच हो रही है।

हालांकि उससे जुड़े बताए जा रहे कुछ Online Accounts और Posts की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए जांच पूरी होने के बाद ही इससे जुड़ी पूरी तस्वीर साफ होगी।

अभी जारी है जांच

UAE के Attorney General ने साफ किया है कि मामले की जांच अभी जारी है। अधिकारी हमले के पीछे की वजह, किसी संभावित कनेक्शन और दूसरे सबूतों की जांच कर रहे हैं।

जांच की सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम नतीजे जारी किए जाएंगे।