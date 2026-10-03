भारत के साथ नए ट्रेड रूट की तैयारी में रूस! पुतिन बोले- आर्थिक सहयोग में बहुत बड़ा पोटेंशियल

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी रुकावटों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ व्यापार और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही है। पुतिन का कहना है कि भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग की काफी संभावनाएं हैं और यह सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं है। रूस भारत के साथ नए इंटरनेशनल शिपिंग और कनेक्टिविटी रूट्स के इस्तेमाल को लेकर भी बातचीत कर रहा है।

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भारत के साथ नए ट्रेड रूट पर बातचीत

पुतिन ने कहा कि रूस पहले चीन के एक कंटेनर शिप और दक्षिण कोरिया के एक जहाज के साथ पायलट कर चुका है। अब इस तरह के इंटरनेशनल कॉरिडोर के इस्तेमाल को लेकर भारत के साथ भी बातचीत चल रही है।

पुतिन के मुताबिक, रूस चाहता है कि इन नए और संभावनाओं वाले इंटरनेशनल कॉरिडोर का मिलकर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ आर्थिक सहयोग की संभावनाएं केवल लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं हैं।

Image Credit : Aaj Tak

INSTC पर क्या बोले पुतिन?

पुतिन ने International North-South Transport Corridor यानी INSTC का भी जिक्र किया। इस प्रोजेक्ट में रूस, ईरान और भारत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रूस इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट रिसोर्स उपलब्ध कराने को तैयार है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की प्रगति केवल रूस पर निर्भर नहीं है। ईरान को अपने हिस्से का काम पूरा करना होगा।

Azerbaijan वाले रूट पर कोई दिक्कत नहीं

पुतिन ने बताया कि कॉरिडोर का एक हिस्सा Azerbaijan से होकर गुजरना है। इसे लेकर उनकी Azerbaijan के राष्ट्रपति Ilham Aliyev से बातचीत हुई है। पुतिन के मुताबिक, इस हिस्से को लेकर कोई समस्या नहीं है और Azerbaijan इस प्रोजेक्ट से सहमत है।

PM Modi की शांति की कोशिशों की तारीफ

इस दौरान पुतिन ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच अच्छे और दोस्ताना संबंध होने के बावजूद मोदी हर मुलाकात में यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं।

पुतिन के मुताबिक, मोदी ऐसे समाधान तलाशने में दिलचस्पी रखते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार हों। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष खत्म करने की कोशिशों के लिए मोदी को धन्यवाद भी दिया।

Indian Ocean तक वैकल्पिक रास्ते पर भी नजर

इससे पहले अगस्त में रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री Marat Khusnullin ने Indian Ocean तक सीधे रेल लिंक की संभावना तलाशने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि Bosphorus और Strait of Hormuz से जुड़े जोखिमों को देखते हुए Turkmenistan, Iran, Afghanistan और Pakistan के रास्ते विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

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यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब Strait of Hormuz में रुकावटों के कारण ग्लोबल ट्रेड और शिपिंग रूट को लेकर चिंता बढ़ी हुई है।