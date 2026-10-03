दिल्ली के मशहूर होटल से लिया "Nestle" के इस प्रोडक्ट का सैंपल, जांच में निकला अनसेफ, बिक्री पर रोक
Nestle के Low Fat Dairy Whitener को लेकर FSSAI की लैब जांच में बड़ी बात सामने आई है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित 'दि ललित' से लिए गए सैंपल को जांच में अनसेफ और खराब क्वालिटी का पाया गया। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित प्रोडक्ट की बिक्री तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं।
In Short
- FSSAI की लैब जांच में Nestle Low Fat Dairy Whitener का सैंपल अनसेफ और खराब क्वालिटी का पाया गया।
- नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित 'दि ललित' से लिया गया था प्रोडक्ट का सैंपल।
- Bharat Hotels Ltd. को नोटिस जारी, संबंधित प्रोडक्ट की बिक्री तुरंत रोकने के निर्देश।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने Nestle के Low Fat Dairy Whitener के एक सैंपल को लैब जांच के बाद अनसेफ और खराब क्वालिटी का घोषित किया है। FSSAI की ओर से शेयर किए गए नोटिस के मुताबिक, इस प्रोडक्ट का सैंपल नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित 'दि ललित' के परिसर से लिया गया था। लैब जांच में सैंपल तय मानकों के मुताबिक नहीं पाया गया, जिसके बाद संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर को इसकी जानकारी दी गई है।
लैब जांच में क्या सामने आया?
Nestle के Low Fat Dairy Whitener के सैंपल को जांच के लिए फूड एनालिस्ट की लैब में भेजा गया था। जांच के बाद सामने आया कि यह सैंपल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत तय मानकों के अनुरूप नहीं है।
FSSAI ने जांच के नतीजों की जानकारी संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर को दी है। इसके साथ ही लैब एनालिसिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी जरूरी कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई गई है।
Bharat Hotels Ltd. को जारी हुआ नोटिस
FSSAI ने गैर-अनुपालन वाले Nestle प्रोडक्ट को लेकर Bharat Hotels Ltd. को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई लैब जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद की गई है।
हालांकि, फूड बिजनेस ऑपरेटर को फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का मौका भी दिया गया है। यह अपील फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत तय समय के भीतर की जा सकती है।
प्रोडक्ट की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश
इस मामले में अधिकारियों ने फूड बिजनेस ऑपरेटर को संबंधित प्रोडक्ट की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। यानी जिस प्रोडक्ट के सैंपल को जांच में तय मानकों के मुताबिक नहीं पाया गया, उसकी बिक्री रोकने को कहा गया है।
यह मामला पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स की जांच और सुरक्षा एवं गुणवत्ता के तय मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले सैंपल पर फूड सेफ्टी अधिकारियों की कार्रवाई से जुड़ा है।
प्रोडक्ट खरीदने से पहले जानकारी जांचने की सलाह
उपभोक्ताओं को प्रभावित बैच से संबंधित प्रोडक्ट खरीदने या उसका इस्तेमाल करने से पहले आधिकारिक अपडेट देखने की सलाह दी गई है। साथ ही प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी को भी अच्छी तरह जांचने को कहा गया है।
फिलहाल FSSAI की कार्रवाई उस सैंपल की लैब जांच और उससे जुड़े नतीजों के आधार पर की गई है, जिसे नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित 'दि ललित' के परिसर से लिया गया था।